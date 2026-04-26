¡Por un sándwich! Aficionado es echado de estadio, por comer carne, en Inglaterra

La polémica se encendió en la quinta división del futbol inglés luego de un incidente que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Un aficionado del Morecambe fue expulsado del estadio del Forest Green Rovers por una razón que muchos consideran insólita: estaba comiendo un sándwich de panceta en las gradas.

El hecho ocurrió en el estadio The New Lawn, casa del Forest Green, equipo conocido a nivel mundial por su enfoque ecológico y sostenible. Desde hace años, el club implementó una política estricta que prohíbe el consumo de productos de origen animal dentro de sus instalaciones, al ser reconocido como uno de los clubes más “verdes” del planeta.

Forcejeo entre fan y seguridad l CAPTURA

No respetó las reglas

El aficionado visitante ingresó al recinto con su alimento sin imaginar las consecuencias. Sin embargo, miembros de seguridad detectaron que el sándwich contenía carne, lo que va en contra de las normas del estadio, donde únicamente se venden alimentos completamente veganos.

La situación escaló rápidamente cuando el personal de seguridad se acercó al hincha para pedirle que dejara de consumir el producto. Ante la negativa del aficionado, se produjo un momento de tensión que quedó captado en video, donde se observa un forcejeo inicial con uno de los guardias.

Seguridad terminó echando al aficionado l CAPTURA

Instantes después, un segundo elemento de seguridad intervino para apoyar en la expulsión del seguidor del Morecambe. Entre ambos, procedieron a desalojarlo del inmueble, mientras otros aficionados observaban atónitos lo que sucedía en las gradas.

El video del incidente no tardó en difundirse en redes sociales, generando un intenso debate entre aficionados y usuarios. Mientras algunos defienden el derecho del club a imponer sus reglas dentro de su propiedad, otros consideran que la medida fue exagerada y que la reacción del personal de seguridad resultó desproporcionada.

¿Hubo reacción por el incidente?

El National League, donde compiten ambos equipos, no ha emitido una postura oficial al respecto. No obstante, el episodio ha puesto nuevamente en el foco mediático las políticas del Forest Green, que incluso han sido respaldadas por organizaciones ambientalistas en el pasado.

Así fue sacado el aficionado del inmueble en Inglaterra l CAPTURA