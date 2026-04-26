¡Diablos de hierro! Turco Mohamed no se preocupa por las ausencias de Toluca en Liguilla

Toluca hizo lo que quiso con León en las fauces del averno, con un resultado final de 4-1 en la última jornada del Clausura 2026. El conjunto dirigido por Antonio Mohamed se mostró con un nivel pletórico, digno de sus mejores momentos en los últimos torneos, por lo que una vez más es uno de los favoritos para alzar el título de Liga MX.

Sin embargo, varios de los jugadores de los Diablos Rojos no estarán en la Liguilla del balompié nacional, por la convocatoria de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo. Es por eso que, en ese contexto, el 'Turco' señaló que su equipo es un plantel basto, con "hombres de hierro".

"Las lesiones que tenemos, las expulsiones... Jugaremos con lo que tenemos. Cada vez somos menos pero bueno, los que están, están con todo, son de fierro", comentó el estratega argentino.

Jugadores de Toluca ante León | IMAGO7

Los seleccionados no son sus únicas bajas

Además de los seleccionados -que probablemente sean Jesús Gallardo, Marcel Ruiz y Alexis Vega-, el conjunto mexiquense también contará con algunas bajas por lesión y suspensiones.

Para el inicio de la Fiesta Grande, los Diablos Rojos no tendrán en su plantel a Antonio Briseño, quien vio la tarjeta roja en el encuentro ante León. Además, la presencia de Federico Pereira aún está en duda, por su lesión hace un par de semanas.

Antonio Briseño con Toluca | IMAGO7

¿Quién será el rival de Toluca en Liguilla?

Después de la soberbia exhibición de futbol que mostraron los dirigidos por Mohamed en el Nemesio Díez, el equipo escarlata subió hasta la cuarta posición, aunque ese lugar aún puede cambiar en el último día de la Fase Regular del Clausura 2026.

Cruz Azul tiene en sus manos ser el tercer o cuarto lugar, todo en medida de lo que pueda hacer ante Necaxa en la Jornada 17. Sin embargo, en caso de que La Máquina no logre sumar puntos ante los Rayos, Toluca enfrentará en la Liguilla al propio cuadro celeste, en una serie que promete ser intensa.