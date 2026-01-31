Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Querétaro y Pachuca? EN VIVO

Querétaro vs Pachuca Clausura 2026 I RÉCORD
Aldo Martínez 10:09 - 31 enero 2026
Los Gallos reciben a los Tuzos en el Estadio La Corregidora en un duelo crucial para ambos equipos

Querétaro y Pachuca se enfrentarán en un emocionante partido de Liga MX, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026. El escenario de este duelo será el Estadio La Corregidora, casa de los Gallos Blancos, donde ambos equipos buscarán sumar tres puntos importantes para sus respectivas campañas.

Querétaro en Liga MX I IMAGO7

En el arranque de la temporada, Querétaro se encuentra en una situación complicada ocupando la posición 16 de la tabla con apenas un punto tras disputar tres jornadas. Los Gallos han anotado tres goles pero han recibido cinco, mostrando fragilidad defensiva en este inicio. Por su parte, Pachuca se ubica en el puesto 12 con cuatro puntos en el mismo número de partidos, habiendo marcado dos goles y concedido tres. La diferencia de tres puntos entre ambos conjuntos hace que este encuentro sea crucial para los locales, quienes necesitan urgentemente sumar de a tres para abandonar los últimos lugares de la clasificación.

Querétaro llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, acumulando dos victorias, un empate y dos derrotas. Los Gallos vencieron a FC Juárez (1-2) y a Mazatlán (1-0), pero posteriormente empataron con Pumas UNAM (1-1), cayeron ante Tijuana (1-2) y con Guadalajara (2-1). Por su parte, Pachuca presenta un balance similar con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los Tuzos derrotaron a Pumas UNAM (3-1), a León (2-1), empataron con el América (0-0) y perdieron frente a FC Juárez (2-1) y con Guadalajara (2-0). Ambos equipos ocupan posiciones bajas en la tabla, lo que aumenta la importancia de este enfrentamiento.

Mateo Coronel con Querétaro I IMAGO7

El historial reciente entre Querétaro y Pachuca muestra un balance favorable para los Gallos Blancos. En sus últimos cinco enfrentamientos, Querétaro ha conseguido dos victorias, dos empates y ha sufrido una derrota. El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en la Liga MX, con victoria visitante de Querétaro por 0-2 en el Estadio Hidalgo. Anteriormente el Pachuca se impuso por 0-1 en el Estadio La Corregidora.

¿Cuándo y dónde ver el Querétaro vs Pachuca?

FECHA: Domingo 1 de febrero
HORA: 17:00 (hora centro de México)
LUGAR: Estadio Corregidora, Querétaro, México
TRANSMISIÓN: FOX

Idrissi con Pachuca I IMAGO7
