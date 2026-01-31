David Faitelson defiende el no descenso en la Liga MX y le tira a Irarragorri

David Faitelson volvió a colocarse en el centro de la conversación del futbol mexicano tras lanzar un mensaje que reavivó el debate sobre el no descenso en la Liga MX. El periodista de TUDN utilizó sus redes sociales para publicar una frase cargada de ironía luego de concluir la jornada del viernes, dejando clara su postura frente a la decisión que eliminó el ascenso y descenso en el balompié nacional.

A través de su cuenta en X, el comunicador escribió: “Cada vez entiendo más por qué acabaron con el descenso… Santo desastre”. La publicación, breve pero contundente, fue interpretada como una crítica directa al nivel mostrado por algunos clubes en el torneo, así como a los propietarios que en su momento votaron por suspender la pérdida de categoría.

El comentario no tardó en viralizarse y abrir un nuevo capítulo en la discusión sobre la competitividad de la Liga MX. Para muchos aficionados, la ausencia de descenso ha provocado que ciertos equipos no enfrenten consecuencias deportivas reales ante malos resultados, lo que impacta en la intensidad y exigencia del campeonato.

Resultados que alimentan la crítica

La reacción del analista se dio después de partidos que dejaron sensaciones negativas para varios conjuntos. Santos Laguna sufrió una dolorosa goleada 0-4 ante Pumas, evidenciando problemas estructurales y un rendimiento que ha quedado por debajo de las expectativas en los últimos torneos.

En otro frente, los Bravos tampoco lograron imponerse ante Cruz Azul, confirmando inconsistencias que han sido recurrentes. Estos marcadores reforzaron la percepción de que algunos proyectos deportivos atraviesan crisis profundas sin que exista la presión de perder la categoría.

Faitelson ha sido constante en su postura a favor del regreso del sistema de ascenso y descenso. Desde que se determinó su suspensión, ha cuestionado públicamente la medida, argumentando que la competencia pierde esencia cuando desaparece el riesgo deportivo.

¿La Liga MX necesita recuperar el descenso?

El debate no es nuevo, pero cada jornada con resultados abultados o desempeños pobres reabre la conversación. Para sectores de la afición y analistas, la falta de consecuencias deportivas directas puede generar conformismo institucional y disminuir la exigencia interna en algunos clubes.

Tras el mensaje del periodista, usuarios en redes sociales se sumaron a la discusión. Muchos coincidieron en que ciertos equipos, como Santos en años recientes, han mostrado un retroceso sostenido que, bajo un sistema tradicional, los obligaría a replantear su proyecto desde otra división.

Mientras tanto, la Liga MX continúa bajo el modelo actual, con una pausa indefinida del descenso. Sin embargo, publicaciones como la de David Faitelson demuestran que el tema sigue vivo y que cada resultado negativo puede convertirse en combustible para una polémica que parece lejos de apagarse.

