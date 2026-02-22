Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Encuentro amistoso entre México e Islandia se mantiene en Querétaro

Armando González, uno de los convocados para el juego ante Islandia | IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 17:38 - 22 febrero 2026
De acuerdo a reportes de RÉCORD, la concentración del conjunto Tricolor iniciará este domingo 22 de febrero por la noche

No se mueve el juego de la Selección Mexicana en La Corregidora. Después de los incidentes de violencia que se suscitaron la mañana de este domingo 22 de febrero en Jalisco, la Liga MX tomó la decisión de posponer el juego entre Querétaro y Bravos, programado para jugarse en La Ciudad de los Acueductos. 

Una de las dudas que generó esta reprogramación fue qué pasará con el duelo del Tricolor contra su similar de Islandia en suelo queretano, pero todo parece indicar que se jugará con normalidad. De acuerdo a información de RÉCORD, el conjunto de Javier Aguirre y los Vikingos no tendrán problema para estar en La Corregidora el próximo 25 de febrero.

Selección Mexicana | IMAGO7

Los futbolistas de Chivas y Cruz Azul convocados a la Selección Mexicana ya se encuentran en la concentración en Querétaro, luego de arribar este domingo sin contratiempos, pese a los bloqueos carreteros registrados en puntos del país, particularmente en el estado de Jalisco.

Los elementos del Guadalajara y de La Máquina viajaron sin complicaciones. Se espera que el resto de los convocados se incorpore a lo largo del día para completar el plantel.

Hasta el momento, la Federación Mexicana de Futbol no contempla ningún cambio de sede ni de fecha para el compromiso frente al conjunto europeo.

Selección Mexicana en duelo ante Panamá | IMAGO7

¿Por qué se cambió de fecha el Querétaro vs Juárez?

La mañana del domingo 22 de febrero, Jalisco se vio envuelto en una ola de violencia, derivada a la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alías 'El Mencho'. Después de que se dio a conocer la noticia, tanto la Perla Tapatía como diversos estados de la República Mexicana comenzaron a sufrir en la cuestión de la violencia.

Como parte de la seguridad de los aficionados, la Liga MX y las autoridades de Querétaro tomaron la decisión de reprogramar el partido, con una fecha aún sin especificar. Tanto la liga, como la Federación Mexicana de Futbol (FMF) darán a conocer las fechas pertinentes para la reanudación de la actividad.

Selección Mexicana en el juego ante Panamá | IMAGO7

Antecedentes México vs Islandia

Será el quinto partido entre la Selección Mexicana y su similar europeo, con un antecedente a favor del combinado Tricolor. El primer partido entre ambos fue en el 2010, que sirvió como preparación al Mundial de dicho año; el encuentro terminó con una goleada mexicana.

Tras dicho encuentro, los otros tres también fueron completamente verdes. El primero terminó con una victoria por la mínima en 2017, mientras que el segundo fue una goleada de 3-0 en 2018 y el tercero en 2021, con marcador de 2-1; el balance general de la Selección Mexicana es de nueve goles a favor y uno en contra ante los Vikingos.

Germán Berterame con la Selección Mexicana | IMAGO7
