CDMX presenta “Mundial Verde”: 10 acciones para un torneo sustentable; el punto 9 y 10 te sorprenderán

La Ciudad de México se prepara para recibir la Copa del Mundo 2026 con una estrategia ambiental integral. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la iniciativa “Mundial Verde: con Juego Limpio, el Planeta Gana”, un plan que contempla 10 acciones clave enfocadas en la protección del medio ambiente, la biodiversidad y la promoción de una cultura sustentable durante el evento deportivo.

“Recibir, inaugurar el mundial de futbol implica también la responsabilidad de cuidar la casa, de cuidar el medio ambiente, de cuidar la ciudad, y así enfrentar todos esos grandes retos globales que tenemos desde una visión medioambiental, con una actuación local”, afirmó.

El Gobierno capitalino presentó el “Mundial Verde: con Juego Limpio, el Planeta Gana" / Especial

El objetivo, explicó la mandataria, es que los visitantes no solo conozcan la riqueza cultural e histórica de la capital, sino también su valor ambiental, destacando que la Ciudad de México no es solo urbana, sino que cuenta con un 60% de suelo de conservación.

“Queremos que el mundo venga a la ciudad y descubra una ciudad que no sólo sea el corazón de la metrópoli, sino también un territorio que produce agua, que produce oxígeno, que produce alimentos y que convive respetuosamente con su entorno natural”, señaló.

Se busca que el turismo conozca el valor ambiental de la Ciudad de México / Especial

Las 10 acciones del “Mundial Verde”

La estrategia contempla una serie de medidas que buscan reducir la huella ambiental del evento y fomentar la participación ciudadana en el cuidado del entorno:

Un mundial sin plásticos: Se desincentivará el uso de plásticos de un solo uso y se promoverán vasos reutilizables en eventos y estadios. Economía circular: Se instalarán estaciones de reciclaje y retorno en festivales y Fan Fest para mejorar la separación de residuos. Mobiliario reciclado: Se crearán espacios urbanos con materiales reciclables para promover el valor de los residuos. Consumo local: Se impulsará la venta de productos del suelo de conservación como nopal y amaranto, así como miel en hoteles. Ciudad lacustre: Se rehabilitarán espacios en Xochimilco con infraestructura sustentable y se reforzará la conservación del ajolote. Turismo sustentable: Se desarrollarán rutas agroturísticas y se capacitará a prestadores de servicios para un turismo responsable. Ciudad de flores: Se implementará el programa “Un millón de flores” con productores locales. Justicia climática: Se promoverán tecnologías limpias para reducir emisiones y mejorar el acceso a recursos. Aire limpio: Se impulsará el uso de transporte público, ciclovías y esquemas como home office durante el Mundial. Matracas sustentables: Se fabricarán 500 mil matracas con carrizo de Xochimilco para apoyar a productores locales.

Las acciones buscan fomentar la participación ciudadana en el cuidado del entorno / Especial

Un Mundial con responsabilidad ambiental

Las autoridades destacaron que este plan no solo busca reducir la contaminación, sino también impulsar la economía local y transformar hábitos en la población, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

“Todas estas acciones están alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esa gran Agenda Global medioambiental, depende, principalmente de lo local, y trabajar en favor del medio ambiente. En medio de un evento tan importante como es el Mundial es, sin duda, una de las tareas más importantes que tenemos”, reiteró Brugada Molina.

Además, el CEO del Host City Ciudad de México, Michel Bauer, adelantó que durante el Fan Festival en el Zócalo se utilizarán materiales reciclables, utensilios biodegradables, paneles solares y sistemas de captación de agua pluvial, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental del evento.

Se espera que este espacio reúna hasta 55 mil personas diariamente durante los partidos, lo que convierte a esta estrategia en una pieza clave para garantizar que el Mundial 2026 no solo sea un espectáculo deportivo, sino también un ejemplo de responsabilidad ambiental.