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Futbol

Barcelona humilla a Real Madrid por segunda vez en cuatro días

Afición del Barcelona en el Spotify Camp Nou I X:@FCBarcelona
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 18:26 - 29 marzo 2026
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El triunfo culé vuelve a dejar en una situación complicada al cuadro merengue

El FC Barcelona volvió a imponerse con autoridad al Real Madrid tras vencer 0-3 en el estadio Alfredo Di Stéfano, firmando su segunda victoria contundente en apenas cuatro días. El resultado no solo confirma su dominio en el Clásico, sino que acerca aún más los títulos en juego.

Sin necesidad de emplearse a fondo, el conjunto blaugrana controló el ritmo del partido de principio a fin, dejando claro que la diferencia entre ambos equipos sigue siendo notable. La superioridad se reflejó tanto en el marcador como en el desarrollo del encuentro.

Esmee Brugts celebrando un gol | IG: @fcbfemeni

Un inicio engañoso y control total culé

El Real Madrid intentó mostrar una cara más competitiva en los primeros minutos, con presión alta y ajustes tácticos en defensa. Sin embargo, ese impulso inicial se fue diluyendo conforme el Barcelona comenzó a imponer su estilo de juego.

Con paciencia y posesión, el equipo visitante tomó el control absoluto del partido. Ona Batlle abrió el marcador con un gran disparo, y a partir de ese momento el dominio fue total, con llegadas constantes que pusieron en aprietos a la defensa rival.

Antes del descanso, el Barcelona ya había generado varias ocasiones claras, aunque la portera del Real Madrid evitó que la ventaja fuera mayor. Aun así, el encuentro ya apuntaba a un desenlace favorable para las blaugranas.

Goleada que acerca los títulos

En la segunda mitad, el Barcelona terminó de liquidar el partido. Alexia Putellas marcó el segundo tras una jugada colectiva, reflejando la calidad y coordinación del equipo en ataque.

Minutos después, un autogol de Lakrar selló el 0-3 definitivo, producto de la presión constante del Barcelona. El marcador pudo ser más amplio, pero las intervenciones defensivas evitaron una goleada aún mayor.

Con este resultado, el Barcelona no solo reafirma su dominio sobre el Real Madrid, sino que deja la Liga prácticamente sentenciada y fortalece su candidatura en todas las competiciones. Los títulos están cada vez más cerca.

Las jugadoras culés festejando la victoria | IG: @fcbfemeni
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