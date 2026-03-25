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Futbol

Barcelona golea a Real Madrid y tiene un pie en Semifinales de la Champions League

Jugadoras de Barcelona celebra la goleada ante Real Madrid en la Champions League | AP
Jugadoras de Barcelona celebra la goleada ante Real Madrid en la Champions League | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 13:57 - 25 marzo 2026
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Las culés extendieron su supremacía ante las Merengues y prácticamente sellaron su pase a la siguiente ronda del torneo

Una goleada más a la cuenta. La derrota 1-3 en Montjuic contra Real Madrid hace un año en liga es apenas una pequeña mancha en la historia de Barcelona, que este miércoles nuevamente goleó al equipo blanco y tiene prácticamente cerrado su pase a Semifinales de la Champions League Femenina. Será la séptima temporada consecutiva que el conjunto blaugrana juegue la antesala de la Final, a la cual en seis de esas campañas.

Apenas había pasado media hora del partido cuando el equipo de Pere Romeu ya estaba arriba en el marcador y ni siquiera el doblete de Linda Caicedo le permitió a las Pau Quesada acortar distancias en la derrota 2-6 en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Ahora, el equipo blanco tendrá que sorprender y ganar por cinco goles en Montjuic si quiere dar la vuelta a la eliminatoria.

Vicky López celebra en el partido de Barcelona contra Real Madrid en la Champions League | AP
Vicky López celebra en el partido de Barcelona contra Real Madrid en la Champions League | AP

Barcelona mantiene la hegemonía sobre Real Madrid

Con el triunfo de este miércoles, el Barça llegó a 23 victorias por una derrota en 24 compromisos del Clásico Español Femenino, incluidos aquellos que se jugaron cuando el equipo madrileño todavía tenía la denominación de CD Tacón. Y aunque no pudo extender a cuatro su racha de compromisos con el arco en cero ante Real Madrid, sí fue su cuarta victoria al hilo.

Ewa Pajor marcó el camino para la goleada al minuto 6 y al 13' Esmee Brugts puso el 2-0. Linda Caicedo quiso meter en la pelea a las Merengues a la media hora de juego, pero el gusto le duró dos minutos, pues Irene Paredes nuevamente puso dos goles de distancia y las blaugranas se fueron a la descanso con la ventaja 1-3, marcador que duplicaron en la segunda mitad.

Jugadores de Barcelona en celebración contra Real Madrid en la Champions League | AP
Jugadores de Barcelona en celebración contra Real Madrid en la Champions League | AP

Por parte del equipo madrileño, nuevamente fue Caicedo quien trató de rescatar el orgullo, al minuto 66 y puso el marcador 2-5, luego del segundo tanto de Pajor y el primero de Vicky López, que al 62' se encargó de hacer la 'manita'. Mientras que el sexto y definitivo llegó por la vía del penal 89', gracias a Alexia Putellas tras una acción que tuvo que revisarse en el VAR.

¿Cuándo es la vuelta entre Barcelona y Real Madrid?

El combinado culé sentenciará su pase a Semifinales el próximo jueves 2 de abril a las 10:45 horas (tiempo del centro de México). Previo a dicho compromiso, también se enfrentarán en la Liga F, el domingo 29 a las 13:00 horas, por lo que las Merengues tendrán que dar vuelta a la página de forma rápida para evitar tres duras goleadas de forma consecutiva.

Jugadores de Barcelona en celebración contra Real Madrid en la Champions League | AP
Jugadores de Barcelona en celebración contra Real Madrid en la Champions League | AP
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