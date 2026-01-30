¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años

Hamza Abdelkarim, delantero egipcio de 18 años de edad, dejará al Al Ahly para irse a jugar al FC Barcelona, así lo reportaron diversas fuentes.

Fabrizio Romano, mediante sus redes sociales, aseguró que Abdelkarim llegará al cuadro culé por un año en calidad de préstamo con opción a compra.

Hamza Abdelkarim será nuevo jugador del FC Barcelona | INSTAGRAM: @hamzabdelkarim

Anteriormente, Walid Salah (presidente del Al Ahly) confirmó la salida del juvenil egipcio, asegurando que espera que le vaya bien en Barcelona y que no regrese a Egipto.

"Sí, Hamza Abdelkarim se va al Barcelona. Le deseo mucho éxito para que continúe su carrera allí y se consolide con el Barça y no vuelva a Egipto", confirmó Salah.

Hamza tiene presupuestado llegar a España el fin de semana, para presentar los exámenes médicos en La Masía, originalmente se tiene previsto que el juvenil egipcio pueda jugar con las fuerzas básicas del equipo que dirige Flick.

Abdelkarim, que debutó con el primer equipo del Al Ahly durante la temporada anterior, solo ha jugado un total de nueve partidos en todas las competencias, sin poder marcar en ninguno de los encuentros disputados.

Después de 21 partidos en LaLiga, el FC Barcelona es líder del campeonato español, encima del Real Madrid por un solo punto de diferencia.