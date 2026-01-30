Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años

Hamza Abdelkarim será nuevo jugador del FC Barcelona | INSTAGRAM: @hamzabdelkarim
Marcos Olvera García 09:04 - 30 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El cuadro culé tiene todo arreglado para recibir a Hamza Abdelkarim, quien llegará para jugar con las inferiores

Hamza Abdelkarim, delantero egipcio de 18 años de edad, dejará al Al Ahly para irse a jugar al FC Barcelona, así lo reportaron diversas fuentes.

Fabrizio Romano, mediante sus redes sociales, aseguró que Abdelkarim llegará al cuadro culé por un año en calidad de préstamo con opción a compra.

Hamza Abdelkarim será nuevo jugador del FC Barcelona | INSTAGRAM: @hamzabdelkarim

Anteriormente, Walid Salah (presidente del Al Ahly) confirmó la salida del juvenil egipcio, asegurando que espera que le vaya bien en Barcelona y que no regrese a Egipto.

"Sí, Hamza Abdelkarim se va al Barcelona. Le deseo mucho éxito para que continúe su carrera allí y se consolide con el Barça y no vuelva a Egipto", confirmó Salah.
Hamza Abdelkarim será nuevo jugador del FC Barcelona | INSTAGRAM: @hamzabdelkarim

Hamza tiene presupuestado llegar a España el fin de semana, para presentar los exámenes médicos en La Masía, originalmente se tiene previsto que el juvenil egipcio pueda jugar con las fuerzas básicas del equipo que dirige Flick.

Abdelkarim, que debutó con el primer equipo del Al Ahly durante la temporada anterior, solo ha jugado un total de nueve partidos en todas las competencias, sin poder marcar en ninguno de los encuentros disputados.

Hamza Abdelkarim será nuevo jugador del FC Barcelona | INSTAGRAM: @hamzabdelkarim

Después de 21 partidos en LaLiga, el FC Barcelona es líder del campeonato español, encima del Real Madrid por un solo punto de diferencia.

El equipo catalán se enfrentará al Elche este fin de semana en la jornada 22 del campeonato ibérico.

Últimos videos
Lo Último
10:24 ¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
10:10 ‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
09:31 Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
09:30 Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
09:26 El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
09:04 ¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años
09:01 Leon Goretzka dejará el Bayern Munich al final de la temporada tras ocho años
08:52 ¿Adiós Santi Giménez? Jean Philippe Mateta cerca de cerrar acuerdo con AC Milan
08:35 Joao Pedro renovará con Atlético de San Luis hasta 2027; confirman reportes
08:31 Alcaraz vence a Zverev en un duelo épico y avanza a la final del Abierto de Australia
Tendencia
1
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
2
Futbol Champions League 2025/26: Así se jugarán los playoffs
3
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
4
Contra ¿De qué murió Pedro Torres? El productor de Big Brother falleció rodeado de su familia
5
Futbol Rodrigo Aguirre a Tigres, ¿qué extranjero saldrá para su llegada?
6
Otros Deportes Alcaraz vence a Zverev en un duelo épico y avanza a la final del Abierto de Australia
Te recomendamos
¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
Futbol
30/01/2026
¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
Futbol
30/01/2026
‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
Otros Deportes
30/01/2026
Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
Futbol
30/01/2026
Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
Contra
30/01/2026
El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años
Futbol
30/01/2026
¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años