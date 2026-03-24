Real Madrid vs Barcelona: ¿Dónde y a qué hora ver la ida de los Cuartos de Final de la Champions League Femenina?

La Temporada 2025-26 de la Champions League Femenina se acerca a su final y esta semana se llevarán a cabo los partidos de ida de los Cuartos de Final. Dicha instancia promete grandes emociones, pues de un lado de la llave se enfrentará Arsenal a Chelsea en el Derbi Londinense, mientras que del otro, Real Madrid buscará un histórico resultado ante Barcelona en el Clásico Español.

Será apenas la segunda ocasión que las Merengues y la Blaugranas se vean las caras en el torneo de la UEFA y en el anterior cruce -también en Cuartos de Final- fueron las culés quienes se quedaron con el boleto a Semifinales. Fue en la Temporada 2021-22 que se dio este enfrentamiento y en la ida, en Madrid, Olga Carmona ilusionó al conjunto blanco con un gol minuto 8, pero al 53' Alexia Putellas empató por la vía del penal y al Claudia Pina firmó la remontada, mientras que Alexia puso el 1-3 en la compensación.

Aitana Bonmatí en acción con Barcelona durante la Fase de Grupos de la Champions League | AP

En el partido de vuelta de aquella campaña, las culés se impusieron por goleada 5-2 con tantos de Mapi León, Aitana Bonmatí, Pina, Putellas y Caroline Graham Hansen; mientras que por parte del club madrileño marcaron Olga desde los once pasos y Claudia Zornoza. Tras eso, Real Madrid no clasificó a Cuartos de Final de Champions en las siguientes dos campañas y el año pasado quedó eliminada en dicha instancia contra Arsenal, por lo que ahora buscará un histórico boleto a Semifinales.

Por su parte, el Barça no queda fuera de Semifinales desde la Temporada 2017-18, cuando Olympique Lyon lo eliminó en Cuartos de Final con un marcador global 3-1. En las siguientes siete ediciones, solo en la campaña 2019-20 las culés no llegaron a la Final, al caer 0-1 en la Semifinal contra Wolfsburgo. En las otras seis temporadas llegó a la Final, de las cuales ganó tres (2020-21, 2022-23 y 2023-24); el año pasado, perdió el partido por el título contra las Gunners.

Athenea Castillo y Olga Carmona celebran con Real Madrid durante la Champions League de 2025 | AP

Real Madrid solo ha ganado una vez ante Barcelona

Desde la Temporada 2019-20, misma que el equipo de Madrid jugó todavía bajo la denominación de CD Tacón, estos dos clubes se han visto las caras en 23 ocasiones, con 22 victorias para Barcelona y solo una para las Merengues. Esta última se dio hace casi un año, el 23 de marzo de 2025, en la Jornada 23 de la Liga F, por marcador 1-3 en el Estadio Johan Cruyff con doblete de Caroline Weir y gol de Alba Redondo, mientras que Graham Hansen descontó por el equipo catalán.

Con ese triunfo, Real Madrid puso fin a una racha de 20 derrotas consecutivas (18 desde la Temporada 2020-21, cuando cambió a su actual denominación). Sin embargo, en sus tres siguientes enfrentamientos volvió a caer contra el Barça y además se quedó en blanco: en la liga perdió 4-0 de visitante; en la Supercopa de España perdió la Final por marcador 2-0, y en los Cuartos de Final volvió a perder 0-4, ahora en casa.

Alexia Putellas se enfrenta a Sara Dabritz en el juego de Barcelona ante Real Madridd en los Cuartos de Final de la Copa de la Reina 2025-26 | GROSBY GROUP

Por lo que el panorama es poco alentador para el equipo dirigido por Pau Quesada, que este miércoles disputará el primero de una seguidilla de tres partidos ante Pere Romeu. Después del compromiso de este miércoles en el Estadio Alfredo Di Stéfano, el próximo domingo 29 de marzo a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), repetirá en casa en la Jornada 24 de la Liga F y luego visitará el Camp Nou, el jueves 2 de abril a las 10:45 horas para la vuelta de los Cuartos de Final de la Champions,

¿Dónde y a qué hora ver el partido en México?