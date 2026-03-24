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Futbol

Arsenal vence a Chelsea en casa y se acerca a las Semifinales de la Champions League Femenina

Stina Blackstenius celebra su gol en el partido de Arsenal contra Chelsea en la Champions League Femenina | AP
Stina Blackstenius celebra su gol en el partido de Arsenal contra Chelsea en la Champions League Femenina | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 16:23 - 24 marzo 2026
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Las Gunners siguen con la mira fija en el bicampeonato europeo y aprovecharon la localía en el partido de ida de los Cuartos de Final

Con el bicampeonato en mente. Arsenal se sobrepuso a un primer cuarto de hora complicado en el Derbi Londinense y se impuso 3-1 contra Chelsea en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Champions League Femenina. Las dirigidas por Renée Slegers tuvieron un mal inicio en el que estuvieron cerca de recibir dos goles, pero poco a poco se acomodó en el campo y neutralizó por completo a su rival, que está al borde de la eliminación.

Ni siquiera el golazo al ángulo por parte de Lauren James al minuto 65 fue suficiente para darle vida a las actuales campeonas de Inglaterra, que en el segundo tiempo tuvieron pocas oportunidades de cara al arco rival. La más clara que tuvieron fue un remate de Kadeisha Buchanan, quien mandó el balón al fondo de la red en pelota parada, pero no subió al marcador por una falta sobre Anneke Borbe.

Lotte Wubben-Moy disputa el balón contra Lauren James en el partido de Arsenal contra Chelsea en la Champions League | AP
Lotte Wubben-Moy disputa el balón contra Lauren James en el partido de Arsenal contra Chelsea en la Champions League | AP

Chelsea perdonó, Arsenal aprovechó

Después de una escapada por la banda derecha, Alyssa Thompson -favorecida por un desvío- reventó el poste derecho de la portería gunner apenas al minuto 5 del partido. James apareció dentro del área dos minutos más tarde y también estuvo cerca de abrir el marcador, pero nuevamente la fortuna le sonrió a las locales y el disparo de la delantera de 24 años pegó en el mismo palo.

Fue lo último que hicieron las dirigidas por Sonia Bompastor en el primer tiempo, pues luego del tanto de Stina Blackstenius en pelota parada, al minuto 22, Arsenal fue el amo y señor de las acciones. Diez minutos más tarde llegó el 2-0, vía Chloe Kelly, quien venció a Hannah Hampton con un disparo potente que hizo un extraño y se le escapó a la arquera antes de colarse pegado a la base del poste izquierdo.

Jugadoras de Arsenal celebran con Chloe Kelly en el partido contra Chelsea en Champions League | AP
Jugadoras de Arsenal celebran con Chloe Kelly en el partido contra Chelsea en Champions League | AP

Para la segunda mitad, James -quien fue la que más buscó el gol de la honra para Chelsea- finalmente encontró la recompensa a su esfuerzo y mandó a guardar el balón al ángulo superior derecho de Borbe. Pero poco le duró el gusto al conjunto azul y diez minutos más tarde Alessia Russo puso nuevamente dos tantos de diferencia y marcó por segundo partido consecutivo, luego de su gol ante West Ham en la Women's Super League.

El tanto de la experimentada delantera bastó para acabar con las últimas esperanzas de Chelsea, que todavía lo intentó una vez más en pelota parada en la compensación. No obstante, Buchanan pateó en el torso a la arquera rival y el gol no subió al marcador, lo que sentenció la victoria 3-1 para las locales en el Emirates Stadium.

Alessia Russo en celebración en el partido de Arsenal contra Chelsea en la Champions League | AP
Alessia Russo en celebración en el partido de Arsenal contra Chelsea en la Champions League | AP

¿Cuándo jugarán Arsenal y Chelsea el partido de vuelta?

El equipo clasificado a Semifinales del torneo europeo se definirá el próximo miércoles 1º de abril a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en Stamford Bridge. The Blues necesita imponerse por diferencia de dos goles para mandar la eliminatoria a tiempo extra, mientras que con el triunfo por tres anotaciones avanzará a Semifinales.

Antes del compromiso de vuelta en Champions League, Arsenal se enfrentará en casa a Tottenham el sábado 28 de marzo a las 11:30 horas, con el objetivo de escalar posiciones en el torneo de liga. Mientras que Chelsea recibirá a Aston Villa el domingo 29 a las 5:00 horas.

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