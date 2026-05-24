¿Se repite la historia? El día que Arsenal y Pumas compartieron la gloria del campeonato

El fútbol suele estar conectado por coincidencias cronológicas que alimentan la memoria de los aficionados. Tras consolidarse el campeonato del Arsenal en la Premier League este 2026, la atención de los seguidores de la Liga MX se ha centrado en un antecedente histórico que vincula de manera directa al club londinense con el Pumas.

Pumas buscará la octava estrella en su historia | MIGUEL PONTÓN

La última vez que los Gunners se quedaron con el título en la liga, los de la UNAM también levantaron el título de Liga MX. Este registro estadístico ha cobrado relevancia debido a la actualidad deportiva que atraviesan ambas instituciones en sus respectivos torneos locales.

El precedente de 2004: Los "Invencibles" y la era de Hugo Sánchez

Para encontrar el último punto de convergencia en los campeonatos de ambos equipos es necesario regresar más de dos décadas en el tiempo. En 2004, Arsenal firmó la temporada invicta de los “Invencibles” y al mismo tiempo, Pumas rompió 13 años de sequía con Hugo Sánchez, para después ser el primer bicampeón en torneos cortos.

Jugadores de Pumas celebran el título del Clausura 2004 | MEXSPORT

En aquella campaña, el equipo dirigido por Arsène Wenger completó el torneo inglés sin registrar una sola derrota, un hito que no se ha vuelto a repetir. Paralelamente, en el torneo Clausura 2004 de México, el conjunto de la UNAM superó la racha de más de una década sin campeonatos al vencer en tanda de penales a Chivas.

¿Se repite la historia en 2026?

Veintidós años después de aquel escenario, las circunstancias de las competencias europeas y mexicanas han vuelto a colocar a ambos equipos en posiciones similares de definición. Los Gunners se coronaron en la Premier en la Jornada 37, gracias al empate a un gol de Manchester City contra Bournemouth.

Arsenal vs Burnley | AP

Mientras que este domingo, en el cual el equipo de Mikel Arteta confirmó su campeonato con victoria 1-2 ante Crystal Palace, Pumas buscará su octavo título de Liga MX ante Cruz Azul. El partido de ida finalizó con empate sin goles, por lo que todo se definirá en el Estadio Olímpico Universitario.

En caso de que los felinos se impongan ante la Máquina, será su primer título después de 15 años de sequía. Con ello en mente, Efraín Juárez tratará de emular a Hugo Sánchez hace 22 años, como un exjugador de Pumas que desde el banquillo puso fin a una racha de más de una década sin ser campeón.

Efraín Juárez en la Final de Liga MX vs Cruz Azul | MEXSPORT