Desplegarán más de 3 mil policías para la Final de Vuelta Pumas vs Cruz Azul

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció un importante operativo para la Final de Vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX entre Club Universidad Nacional y Cruz Azul, partido que se disputará este domingo en el Estadio Olímpico Universitario.

El dispositivo contará con más de 3 mil policías desplegados en distintos puntos del inmueble y sus alrededores, con el objetivo de mantener el orden y garantizar la seguridad de los asistentes antes, durante y después del encuentro definitivo por el título del Clausura 2026.

Panorámica del Estadio Olímpico Universitario | IMAGO 7

La SSC informó que el operativo contempla vigilancia en accesos principales, gradas, túneles, pasillos y zonas aledañas al estadio ubicado en la alcaldía Coyoacán. Además de los elementos desplegados a pie, también habrá monitoreo aéreo mediante un helicóptero y tres drones que supervisarán los alrededores y las vialidades cercanas durante el desarrollo del evento.

Como parte del esquema de seguridad, las autoridades capitalinas también dispondrán de patrullas, motocicletas y unidades de reacción inmediata para atender cualquier situación que pudiera presentarse en las inmediaciones del recinto deportivo.

SSCCDMX anunció un importante operativo en el Estadio Olímpico | MEXSPORT

Habrá cortes de circulación y rutas alternas en zonas cercanas al estadio

La SSC detalló que el operativo “Estadio Seguro” también tendrá como prioridad regular la movilidad en las calles y avenidas cercanas al Estadio Olímpico Universitario, debido a la alta afluencia prevista para la final del futbol mexicano.

Por ello, se implementarán cortes de circulación en distintos puntos cercanos a Ciudad Universitaria, por lo que las autoridades recomendaron a automovilistas y peatones considerar rutas alternas para evitar congestionamientos y facilitar el acceso a la zona.

La presencia de elementos de seguridad se mantendrá tanto al interior como al exterior del estadio, donde se espera la llegada de miles de aficionados para presenciar el partido que definirá al campeón del Clausura 2026 de la Liga MX.

La policía cerrará calles aledañas al Estadio Olímpico | MEXSPORT

De acuerdo con la información difundida por la SSC, la estrategia busca atender tanto la seguridad de los asistentes como la movilidad en las inmediaciones del inmueble, especialmente en avenidas de acceso y salida al sur de la capital.