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Futbol

Jugadores de Pumas abordan el camión rumbo a CU; Keylor Navas fue el más ovacionado

Pumas tras la victoria ante América | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:15 - 24 mayo 2026
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El plantel universitario dejó el hotel de concentración entre aplausos y gritos de apoyo antes de enfrentar a Cruz Azul en la Final del Clausura 2026

Pumas ya está en camino a Ciudad Universitaria para disputar el partido de Vuelta de la Final del Clausura 2026 frente a Cruz Azul, en un duelo que definirá al nuevo campeón del futbol mexicano.

El equipo universitario abandonó su hotel de concentración acompañado por decenas de aficionados que se dieron cita para despedir al plantel y mostrarle su apoyo antes del encuentro más importante del torneo.

Keylor Navas se llevó los reflectores

El futbolista más ovacionado por la afición auriazul fue Keylor Navas, quien recibió gritos, aplausos y hasta peticiones de fotografías mientras abordaba el camión del equipo.

El experimentado guardameta costarricense se ha convertido en uno de los referentes de Pumas desde su llegada y ahora buscará sumar un nuevo título a su exitosa carrera, esta vez en la Liga MX.

Otros jugadores también fueron recibidos con entusiasmo por los seguidores universitarios, aunque la presencia de Keylor fue la que más hizo explotar a los aficionados presentes.

Keylor Navas, portero de Pumas, en la Final de Ida frente a Cruz Azul | MEXPORT
Keylor Navas, portero de Pumas, en la Final de Ida frente a Cruz Azul | MEXPORT

Pumas busca una noche histórica ante Cruz Azul

El conjunto universitario llega motivado para disputar la Vuelta de la Final del Clausura 2026, en un escenario donde buscarán volver a conquistar el futbol mexicano.

Ciudad Universitaria promete vivir un ambiente espectacular para recibir a unos Pumas que sueñan con levantar un nuevo campeonato frente a su gente y ante un Cruz Azul que también llega con altas expectativas para definir la serie.

Pumas haciendo el Goya tras el empate sin goles en la Final de Ida | MEXSPORT
Pumas haciendo el Goya tras el empate sin goles en la Final de Ida | MEXSPORT
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