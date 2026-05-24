Jugadores de Pumas abordan el camión rumbo a CU; Keylor Navas fue el más ovacionado

Pumas ya está en camino a Ciudad Universitaria para disputar el partido de Vuelta de la Final del Clausura 2026 frente a Cruz Azul, en un duelo que definirá al nuevo campeón del futbol mexicano.

El equipo universitario abandonó su hotel de concentración acompañado por decenas de aficionados que se dieron cita para despedir al plantel y mostrarle su apoyo antes del encuentro más importante del torneo.

¡RUMBO A CU! 🔥



La afición de Pumas se hizo presente en el hotel de concentración para despedir a los jugadores para la gran final. pic.twitter.com/L2y3i3JMU2 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 24, 2026

Keylor Navas se llevó los reflectores

El futbolista más ovacionado por la afición auriazul fue Keylor Navas, quien recibió gritos, aplausos y hasta peticiones de fotografías mientras abordaba el camión del equipo.

¡CONFÍAN EN EFRAÍN!



La afición de Pumas no deja de apoyar y se avientan un Goya junto a Efraín Juárez. pic.twitter.com/DewzAtTk2t — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 24, 2026

El experimentado guardameta costarricense se ha convertido en uno de los referentes de Pumas desde su llegada y ahora buscará sumar un nuevo título a su exitosa carrera, esta vez en la Liga MX.

Otros jugadores también fueron recibidos con entusiasmo por los seguidores universitarios, aunque la presencia de Keylor fue la que más hizo explotar a los aficionados presentes.

Keylor Navas, portero de Pumas, en la Final de Ida frente a Cruz Azul | MEXPORT

Pumas busca una noche histórica ante Cruz Azul

El conjunto universitario llega motivado para disputar la Vuelta de la Final del Clausura 2026, en un escenario donde buscarán volver a conquistar el futbol mexicano.

Ciudad Universitaria promete vivir un ambiente espectacular para recibir a unos Pumas que sueñan con levantar un nuevo campeonato frente a su gente y ante un Cruz Azul que también llega con altas expectativas para definir la serie.