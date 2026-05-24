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Futbol

¡Por los cielos! Boletos de reventa de la Gran Final alcanzan los ocho mil pesos

Emiliano Arias Pacheco 17:06 - 24 mayo 2026
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El duelo entre Pumas y Cruz Azul se ha convertido en un evento que nadie se quiere perder

Las Finales son el clímax de cualquier evento deportivo. En el balompié nacional, la Gran Final entre Pumas y Cruz Azul despertó un interés superlativo, razón por la que los boletos se agotaron fugazmente.

Sin embargo, de acuerdo con René Tovar, director adjunto de RÉCORD, la reventa le servirá a quienes estén dispuestos a pagar precios estratosféricos. Las entradas para el Olímpico Universitario alcanzan los ocho mil pesos, las cuales se venden desde Avenida San Jerónimo y hasta el recinto en Ciudad Universitaria.

Estadio Olímpico Universitario, antes de la Final Pumas vs Cruz Azul | MIGUEL PONTÓN

La cita con el destino de ambas escuadras

La Décima o la Octava, tanto Pumas como Cruz Azul quieren llevar el trofeo de la Liga MX a Cantera o La Noria. Las aficiones de ambos equipos han sido lastimadas históricamente por las sequías y fracasos, sin embargo, siempre se mantienen a pie del cañón para alentar a sus respectivos equipos.

Ya sea Joel Huiqui o Efraín Juárez, solamente uno entrará a la historia de sus respectivos clubes. Los dos son jóvenes entrenadores mexicanos que quieren escribir su nombre en letras doradas en dos de las instituciones más grandes de este país.

Efraín Juárez durante la Final de Ida del Clausura 2026 | MEXSPORT

¿Cuál será el operativo en la Final?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció un importante operativo para la Final de Vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX entre Club Universidad Nacional y Cruz Azul, partido que se disputará este domingo en el Estadio Olímpico Universitario.

La SSC informó que el operativo contempla vigilancia en accesos principales, gradas, túneles, pasillos y zonas aledañas al estadio ubicado en la alcaldía Coyoacán. Además de los elementos desplegados a pie, también habrá monitoreo aéreo mediante un helicóptero y tres drones que supervisarán los alrededores y las vialidades cercanas durante el desarrollo del evento.

Joel Huiqui con Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Joel Huiqui con Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
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