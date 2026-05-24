Policía de la Ciudad de México 'recibe' a afición universitaria en las inmediaciones de CU

Desde Avenida Universidad 3000 e Insurgentes Sur, Avenida Copilco y Eje 10 Sur, la policía de la Ciudad de México le 'dio la bienvenida' a los aficionados de Pumas. Más de tres mil cuerpos de seguridad fueron desplegados en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario para la Gran Final de Vuelta del Clausura 2026.

Cuando La Rebel -porra de Universidad Nacional- bajó de sus camiones para dirigirse al recinto, la policía de la Ciudad de México realizó un fuerte operativo de seguridad. En muchas imágenes se puede observar a los elementos realizando una revisión de rutina.

Integrantes de barras de animación de Pumas llegan a CU | MIGUEL PONTÓN

Habrá cortes de circulación y rutas alternas en zonas cercanas al estadio

La SSC detalló que el operativo "Estadio Seguro" también tendrá como prioridad regular la movilidad en las calles y avenidas cercanas al Estadio Olímpico Universitario, debido a la alta afluencia prevista para la final del futbol mexicano.

Por ello, se implementarán cortes de circulación en distintos puntos cercanos a Ciudad Universitaria, por lo que las autoridades recomendaron a automovilistas y peatones considerar rutas alternas para evitar congestionamientos y facilitar el acceso a la zona.

Operativo de seguridad en CU | MIGUEL PONTÓN

SSC busca atender la seguridad

De acuerdo con la información difundida por la SSC, la estrategia busca atender tanto la seguridad de los asistentes como la movilidad en las inmediaciones del inmueble, especialmente en avenidas de acceso y salida al sur de la capital.

El operativo se implementará desde horas previas al inicio del encuentro y continuará al término del partido para coordinar la salida de los asistentes y mantener vigilancia en las zonas cercanas al estadio.