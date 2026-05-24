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Futbol

¡De lujo! Este será el jersey con el que saldrá el Cruz Azul en busca de la décima ante Pumas

Joel Huiqui con Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Joel Huiqui con Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Ramiro Pérez Vásquez 17:20 - 24 mayo 2026
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La Máquina saldrá con la inspiración celeste

La Máquina del Cruz Azul se encuentra a 90 minutos o poquito más para alzarse con el título del Clausura 2026 de la Liga MX; y en redes sociales lanzaron el que será el jersey para la Final ante Pumas en la mítica Ciudad Universitaria.

El conjunto de Joel Huiqui saldrá con la Celeste, en busca de esa ansiado título, la cual ya tiene estampados los escudos y la frase “Final Vuelta Clausura 2026…” Pumas vs Cruz Azul”, para el último juego del semestre.

El mensaje del Presi

A unas horas de que se defina al campeón del Clausura 2026 de la Liga MX, el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, encendió el ánimo de la afición con un mensaje cargado de motivación. La Máquina se prepara para enfrentar a Pumas UNAM en la Final de Vuelta, con la mira puesta en volver a levantar el título.

El directivo celeste utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje en el que dejó claro que el equipo está listo para afrontar uno de los partidos más importantes del torneo. La cita será en el Estadio Olímpico Universitario, escenario donde se definirá todo tras una intensa serie.

Afición de Cruz Azul en el partido de ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX contra Pumas | MEXSPORT
Afición de Cruz Azul en el partido de ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX contra Pumas | MEXSPORT

En su publicación, Víctor Velázquez destacó el compromiso del plantel y aseguró que Cruz Azul llega con la mentalidad de dar el máximo esfuerzo. Bajo la dirección técnica de Joel Huiqui, el equipo ha encontrado solidez y carácter en la fase final del campeonato.

Hoy cerramos la preparación y tenemos una cita con la historia”, expresó el presidente, dejando en claro que el grupo está concentrado y motivado. El mensaje no solo fue dirigido a los jugadores, sino también a la afición que ha acompañado al equipo en cada paso del torneo.

Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | MIGUEL PONTÓN
Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | MIGUEL PONTÓN

¿Cómo fue la Ida?

Cruz Azul no supo descifrar la defensa de Club Universidad y todo se deberá definir en el partido de Vuelta en Ciudad Universitaria. Con tres grandes atajadas de Keylor Navas y un poste, los universitarios lograron mantener el cero para buscar la victoria y el campeonato en casa.

Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | MIGUEL PONTÓN
Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | MIGUEL PONTÓN

Cruz Azul controló el partido de principio a fin pero no supieron reflejar ese dominio en el marcador. Pumas por su parte, logró el cometido de mantener su portería en cero, aunque también tuvieron un par de ocasiones para abrir el marcador.

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