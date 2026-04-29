¡Histórico! Mykhailo Mudryk suspendido cuatro años por dopaje; apelará ante el TAS

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) ha suspendido a Mykhailo Mudryk oficialmente por cuatro años tras dar positivo en un control antidopaje en diciembre de 2024. El actual jugador de 25 años del Chelsea que se fue de préstamo al Shakhtar Donetsk de Moscú no juega desde noviembre de 2024.

El mayor castigo posible que pudo recibir el ucraniano al dar positivo de meldonium durante un control antidopaje.

Mykhailo Mudryk previo a juego con Chelsea|X:@MudrykUA

¿Qué es Meldonium?

Este medicamento antiisquémico puede mejorar la resistencia y la capacidad de recuperación tras el ejercicio. Mudryk fue acusado por la FA por el delito de dopaje y siendo suspendido temporalmente por la propia a la espera de confirmarse, en el resultado de una muestra ‘B’, su positivo en la prueba ‘A’ de dicha sustancia.

Hasta el mismo representante legal de la FA declaró para The Telegram la situación del jugador ucraniano:

Mykhailo Mudryk ha sido acusado de Violación de las Reglas Antidopaje alegando la presencia y/o uso de una sustancia prohibida, en términos de las Regulaciones 3 y 4 de las Regulaciones Antidopaje

Mykhailo Mudryk durante juego con Chelsea | X:@ MudrykUA

Buscará reducir la sanción

Al saber lo delicado de la situación, el jugador se puso en manos de Morgan Sports Law, los mismos que representaron a Paul Pogba, logrando que le bajaran su sanción de 4 años a 18 meses. Aunque el caso del ucraniano es más delicado.

Mudryk podría abandonar el futbol | IG: @mmudryk10

Con información del periodista Ben Jacobs, el pasado 25 de febrero, Mudryk recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) presentando la documentación pertinente.

El ucraniano está apelando contra el ‘período de inelegibilidad de cuatro años impuesto’ y las partes ‘están intercambiando alegaciones por escrito y aún no se ha fijado una fecha para la vista