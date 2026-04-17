"No sirve una disculpa": Fidalgo reacciona luego de la eliminación de Betis en Europa League

El sueño continental de Real Betis llegó a su fin este jueves, con la derrota 2-4 ante Braga en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Europa League. Con ello, los verdiblancos se despidieron del torneo de la UEFA con un 3-5 en el marcador global y no tendrán otra opción que enfocarse en LaLiga, en la cual buscan un boleto a torneos continentales.

Al respecto, Álvaro Fidalgo, exjugador de América, no escondió el malestar generalizado que sienten en el grupo. El mediocampista nacionalizado mexicano reconoció que cometieron muchos errores clave, lo que provocó que nuevamente dejaran ir una ventaja de dos goles, como les ocurrió ante Sevilla en el Gran Derbi hace más de un mes.

Florian Grillitsch marcándole al Betis en Europa League l AP

¿Qué dijo Fidalgo tras la derrota de Betis?

Betis estuvo a punto de irse al descanso con la ventaja de 2-0, pero al minuto 38 Pau Víctor acortó distancias y a los cinco minutos de reanudado el partido, Carvalho empató el marcador. Mientras que al 53', un penal de Ricardo Horta firmó la remontada; Jean-Baptiste Gorby firmó el cuarto al 75', con lo que Betis llegó a cinco juegos sin ganar.

Al respecto, Fidalgo consideró que hasta el momento del 1-2 no estaban haciendo un mal partido en el Estadio Benito Villamarín, pero que luego llegaron las fallas. "Creo que tanto el ambiente, la gente como nosotros estábamos a altura de una noche increíble, a raíz del 2-1 y la segunda parte pues no hay justificación".

"No sé qué decir, ya nos pasó parecido también el día del Derbi, van dos veces que nos vamos así y de repente empezamos a tener la pelota, empezamos (0:51) a mejorar el fútbol, empezamos a tener ciertos errores que no se pueden tener y menos en los cuartos de final de Europa League, errores colectivos de todos nosotros, de todo el equipo y así obviamente es muy difícil", añadió.

Por último, consideró que no vale la pena pedir perdón y que no queda más que seguir trabajando. "Ahora mismo cualquier cosa que digas es difícil al final, ni siquiera sirve una disculpa, ni siquiera sirve decir que seguimos, porque al final ahora mismo todo el mundo está muy caliente".

Jugadores en lamento tras la derrota de Real Betis contra Braga | AP

"Habrá que hacer una autocrítica brutal de todas las cosas que estamos haciendo mal en estos tiempos y levantarse que no queda otra, que nos queda LaLiga, tenemos que sí o sí quedarnos con el quinto puesto, pero aún así lo de hoy va a ser difícil y va a doler y vamos, noche muy jodida para todos nosotros y para la afición", finalizó.

¿Qué viene para Real Betis?

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini no tendrá mucho tiempo para lamentarse, ya que deben enfocarse en la preparación de su próximo compromiso de LaLiga. Los béticos visitarán a Girona el próximo martes 21 de abril a las 13:30 horas (tiempo del centro de México), con la urgencia de reencontrarse con el triunfo.

Anthony en lamento tras la derrota de Real Betis contra Braga | AP