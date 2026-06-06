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Toy Story 5 revela por fin a Emily, la primera dueña de Jessie

Emily, la primera dueña de Jessie, aparece por primera vez de forma clara en Toy Story 5. / Disney Japón
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:59 - 06 junio 2026
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Un nuevo tráiler de Toy Story 5 mostró por primera vez el rostro de Emily, la dueña original de Jessie.

Después de más de 25 años de teorías y especulaciones entre los fans, Toy Story 5 finalmente mostró el rostro de Emily, la primera dueña de Jessie la Vaquerita. La revelación llegó a través de un nuevo tráiler japonés de la película, donde se profundiza en la historia de la icónica vaquera y el vínculo que tuvo con la niña que la marcó para siempre.

Emily fue presentada originalmente en Toy Story 2 mediante el emotivo montaje acompañado por la canción “When She Loved Me”, donde se veía cómo Jessie era abandonada cuando su dueña creció. Sin embargo, en aquella cinta nunca se mostró claramente el rostro de la niña. Ahora, Pixar recupera y actualiza ese recuerdo con una versión que permite ver a Emily durante su infancia.

Pixar retomará la historia que conmovió a millones de fans en Toy Story 2. / Disney

¿Cómo luce Emily en Toy Story 5?

En las nuevas imágenes, Emily aparece como una niña pelirroja con trenza y vestida de vaquerita, un detalle que refleja la conexión que tenía con Jessie. El avance únicamente muestra su etapa infantil y no revela cómo luce de adulta, cuando decidió dejar atrás a su juguete favorito.

La aparición de Emily también parece acabar con una de las teorías más populares de la franquicia: aquella que aseguraba que la mamá de Andy era la dueña original de Jessie. El diseño mostrado en el tráiler apunta a una identidad distinta para el personaje.

La historia más triste de Jessie vuelve a cobrar vida con el regreso de Emily en Toy Story 5. / Disney

Jessie volverá a enfrentar el miedo al abandono

La quinta entrega de la saga pondrá a Jessie en el centro de la historia. De acuerdo con los adelantos, la vaquerita revivirá el dolor de haber sido abandonada cuando Bonnie comience a prestar más atención a Lilypad, una nueva tablet inteligente que se convierte en la principal competencia de los juguetes tradicionales.

Este conflicto hará que Jessie recuerde su experiencia con Emily y vuelva a enfrentar el temor de ser reemplazada, un trauma que ha acompañado al personaje desde Toy Story 2.

¿Cuándo se estrena Toy Story 5?

La nueva película de Pixar llegará a los cines en México el próximo 18 de junio de 2026. La historia reunirá nuevamente a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de la pandilla, mientras intentan demostrar que los juguetes aún tienen un lugar en un mundo dominado por la tecnología

Toy Story 5 llegará a los cines el próximo 18 de junio de 2026. / Disney
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