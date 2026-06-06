¿Qué pasa con Ángel Correa?

En los últimos días, diversos medios argentinos han colocado a Ángel Correa en la órbita de River Plate de cara al próximo mercado de transferencias.

Ángel Correa, de Tigres, en lamento en el partido ante Xolos en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿De regreso a su país?

Incluso algunos reportes señalan que el conjunto millonario habría iniciado gestiones para intentar llevar de regreso al campeón del mundo al futbol argentino.

Sin embargo, la realidad en Tigres es muy distinta a la que se maneja del otro lado de la frontera. Al interior de la institución felina no existe intención alguna de desprenderse del atacante argentino, quien es considerado una pieza fundamental dentro del proyecto deportivo del club.

Tigres celebrando gol de Ángel Correa I IMAGO7

Fuentes cercanas al entorno auriazul aseguran que Correa no está en venta y que no existe negociación en curso con River Plate. La postura de la directiva es clara: el delantero es intransferible y forma parte de los planes a largo plazo de la institución, con la que mantiene contrato vigente hasta 2030.

La decisión personal toma mucha relevancia

Además, otro factor que juega a favor de Tigres es el propio sentir del futbolista. Correa se encuentra plenamente adaptado a Monterrey, tanto en lo deportivo como en lo personal.

Dentro del club destacan que el atacante está feliz con su presente, cómodo con la ciudad, con la institución y con el proyecto que encabeza Tigres para los próximos años. El jugador como su familia están contentos en Nuevo León y que el club lo considera una de las bases de su futuro.

Ángel Correa, en calentamiento previo al Tigres vs Rayados | MEXSPORT