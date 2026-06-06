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Beisbol

Willson Contreras revive a los Red Sox en la victoria 5-3 ante los Yankees

Willson Contreras en la victoria de Boston ante los Yankees | AP
Associated Press (AP) 16:00 - 06 junio 2026
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Boston se sacudió los ‘fantasmas’ y se llevó el Juego 1 de la segunda serie de la temporada ante los bombarderos del bronx

Willson Conteras conectó un jonrón e impulsó tres carreras para guiar el viernes a los Medias Rojas de Boston hacia una victoria por 5-3 sobre unos Yankees de Nueva York que colocaron a Aaron Judge en la lista de lesionados por una fractura por sobrecarga en la costilla derecha.

Victoria de los Red Sox ante los Yankees | AP

Contreras pegó jonrón por segundo juego consecutivo. Su batazo de dos carreras ante Ryan Weathers (2-4) envió la pelota al segundo nivel del graderío del jardín izquierdo, justo dentro del poste de foul en la quinta entrada.

El venezolano Conteras conectó además un sencillo dentro del cuadro para romper el empate 1-1 en la tercera entrada.

Willson Contreras y Connor Wong con los Red Sox | AP

Su compatriota Andrew Monasterio disparó un jonrón en la cuarta y el también venezolano Wilyer Abreu aportó un rodado productor para la décima victoria de Boston en sus últimos 13 juegos como visitante.

El ex Yankee Sonny Gray (7-1) permitió tres carreras y ocho hits en 6 1/3 entradas. Gray, quien tuvo dificultades en el Bronx en 2017 y 2018, consiguió su quinta victoria consecutiva desde que regresó de una lesión de isquiotibiales.

Novena de los Red Sox en el Yankee Stadium | AP

Danny Coulombe dejó varado a un corredor en la séptima y Justin Slaten necesitó cuatro lanzamientos en una octava perfecta. El cubano Aroldis Chapman otorgó un par de bases por bolas a los emergentes Max Schuemann y Amed Rosario en la novena antes de asegurar su 13er salvamento.

Los Yankees perdieron por tercera vez en cuatro juegos desde que Judge sufrió la lesión. Antes del partido, Nueva York informó que el astro sería reevaluado en unas cuatro, cinco o seis semanas.

Andreu Monasterio, jugador de los Red Sox | AP
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