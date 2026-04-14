¿Chat GPT en Querétaro para reforzar al equipo? Álvaro de la Torre destapa la realidad del método que busca revolucionar la Liga MX

No es Chat GPT. Incluso Álvaro de la Torre se ríe porque considera que en el ámbito futbolístico sé malinterpreta que una herramienta tecnológica pueda arrojar estadísticas que orienten a la contratación de jugadores para el equipo de Querétaro.

Es más, Álvaro, director deportivo, adelantó que gracias a los buenos resultados que ha entregado la próxima temporada se aplicará, pero en la categoría femenil.

La posición de Querétaro en la tabla general (14) podría no ser ese indicativo para los aficionados que esperan un club ganador prontamente. De la Torre sabe de ese deseo de los seguidores del equipo, pero también es cauto. Sus argumentos se sostienen en que los proyectos no se concretan de un día para otro.. Más bien esgrime casos internacionales que apuntalan la idea de que el conjunto va por buen camino y en corto plaza estará en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

Querétaro celebra su gol ante Necaxa en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Entonces sirve o no el software?

¿Entonces sirve o no el software? Sí, responde el dirigente vía zoom. Destaca ejemplos como el atacante Alí Ávila, quién suma cuatro anotaciones con el equipo. Fue adquirido recientemente y ya suena, incluso, incluso la posibilidad que equipos de arriba en la tabla general lo vean de reojo. Es joven y en una posición que en casos específicos no abundan, lo siguen con lupa.

Otro caso que consideran ha sido un gran éxito gracias al software es Santiago Homenchenko, uruguayo proveniente del Pachuca, quién también busca hacerse de sus servicios en forma permanente.

La juventud es también una de sus características a la par del mexicano Alí Ávila. Incluso ya fue convocado a la selección charrúa de Marcelo Bielsa. Su valor actual ronda los 1.5 millones de euros, pero su proyección tras la convocatoria a la Celeste podría elevar esa cifra considerablemente antes del verano. Álvaro suelta otro nombre: Bayron Duarte, Joven de 23 años de edad. Su desempeño como lateral ha sido importante.

Santiago Homenchenko, jugador de Querétaro | IMAGO7

El colombiano es un lateral de perfil defensivo muy sólido, pero con criterio para subir al ataque. Finalmente expone a Daniel Parra, lateral izquierdo. El futbolista fue captado en la Liga de Expansión. Sus estadísticas en este torneo muestran una efectividad en duelos aéreos del 70 por ciento. Y un alto volumen de acciones defensivas que lo hace ser un defensivo recio.

“La plataforma opera en Londres. Nos genera un análisis de los jugadores que vamos solicitando.. Detecta los que mejor rendimiento tiene en diferentes ligas. Esto se refleja en un dashboard. Nos arroja una calificación ya trasladada a lo que vendría siendo en la Liga Mx y el número o la evaluación que debería tener en una Liga europea top. Eso nos indica si podemos desarrollar este talento para poderlo exportar a otros mercados”.

Gol de Alí Ávila contra el América en Liga MX | IMAGO7

No hay un número determinado

El dirigente agrega: “es importante que nosotros podamos tomar las determinaciones de qué jugador viene en cuanto a nivel, edad y nacionalidad para que rinda en el equipo y podamos potencializar hacia el mercado europeo principalmente”.

Álvaro no tiene un número determinado. “Podemos evaluar 100 no hay número límite. Tenemos en Asia, Japón, chinas y otros países. Sudamérica, África, Europa. En Sub 21 tenemos a dos africanos con mucho talento, en fin, podemos ver nacionalidad que normalmente no viene al futbol mexicano. “Tenemos scouters mucho africano, europeo de la zona escandinava. hay varias nacionalidades que observamos”.