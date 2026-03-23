Memphis Depay aclara su polémico uso del teléfono en pleno partido

El delantero de Corinthians, Memphis Depay, rompió el silencio tras la controversia generada por utilizar su teléfono celular mientras se encontraba en el banquillo durante el partido ante Flamengo.

A través de un mensaje, el neerlandés explicó que su acción no tuvo nada que ver con distracción o falta de profesionalismo, sino con una situación médica.

Solo para aclarar que mi momento con el teléfono fue únicamente para comunicarme con el personal médico en los Países Bajos en ese momento

O Memphis levando uma bronca no banco por estar usando o celular pic.twitter.com/wMBhDQE9Hj — Italo Santana (@BulletClubIta) March 23, 2026

Contacto médico y apoyo al equipo

Depay detalló que se encontraba lidiando con una lesión, por lo que decidió comunicarse con su equipo médico en Países Bajos, razón por la cual utilizó su teléfono en ese momento.

Además, dejó claro que, a pesar de su situación física, decidió salir al banquillo para apoyar a sus compañeros en lugar de permanecer en el vestidor.

Salí para mostrar mi apoyo a mi equipo cuando podría haberme quedado dentro del vestuario con la lesión

Memphis Depay en un partido con Holanda

Molesto por el resultado

El atacante también reconoció su frustración por el resultado del encuentro, dejando claro que el episodio no cambia su compromiso con el equipo.

Yo también estoy molesto con el resultado del partido. Seguimos trabajando para que lleguen días mejores. ¡Tmj!

Vestidor de Corinthians I @Corinthians

¿Por qué no se puede usar el teléfono durante un partido?

El uso de dispositivos móviles durante un partido está restringido por reglamentos de competencia y protocolos de integridad, ya que se busca evitar cualquier tipo de comunicación externa que pueda influir en el desarrollo del juego.

Además, las normas establecen que los jugadores y miembros del cuerpo técnico deben mantenerse enfocados en el partido, limitando el uso de tecnología a situaciones estrictamente autorizadas por el cuerpo médico o el club.