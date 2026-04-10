¿Se cancela Acamoto 2026? Esto es lo que pasará en Acapulco

El Acamoto, una de las concentraciones de motociclistas más grandes del país, no se llevará a cabo en 2026 en Acapulco. La decisión responde a una postura firme de autoridades y empresarios turísticos, quienes consideran que el evento representa riesgos para la seguridad y afecta la imagen del destino.

El Acamoto 2026 no se realizará en Acapulco por decisión de autoridades y empresarios. / RS

¿Por qué no habrá Acamoto 2026 en Acapulco?

De acuerdo con autoridades municipales, no existe ninguna solicitud formal para realizar el evento y, en caso de presentarse, no sería autorizada, ya que la prioridad es garantizar el orden y la seguridad en el puerto.

Además, empresarios turísticos respaldaron la decisión al señalar que el Acamoto ha generado un impacto negativo en la reputación de Acapulco como destino turístico.

Autoridades aseguran que el evento representa riesgos para la seguridad y el orden público. / RS

Antecedentes: accidentes, violencia y desorden

Entre las principales críticas al evento destacan: Desorden y exceso de ruido en zonas turísticas

Consumo de alcohol en vía pública

Accidentes viales y conductas de riesgo

Falta de control en concentraciones masivas Estos factores, aseguran, deterioran la experiencia de otros visitantes y afectan la percepción del destino. Incluso, el sector empresarial ha advertido que el daño a la imagen del puerto puede implicar costos millonarios para revertirse.

El Acamoto ha sido criticado por accidentes, desorden y consumo de alcohol en vía pública. / RS

El antecedente del Acamoto 2025

La decisión también está influida por lo ocurrido en ediciones recientes. En 2025, el evento dejó un saldo de personas fallecidas, lesionadas y múltiples incidentes, lo que intensificó las críticas por la falta de regulación.

Históricamente, el Acamoto ha estado ligado a accidentes, detenciones y situaciones de riesgo, lo que ha encendido alertas entre autoridades y ciudadanos.

La edición 2025 dejó un saldo de incidentes que influyó en la decisión para 2026. / RS

Un evento sin regulación formal

Aunque el Acamoto se ha consolidado como una reunión masiva de motociclistas desde hace más de dos décadas, no cuenta con una organización oficial ni permisos formales, lo que dificulta su control.