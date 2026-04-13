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Contra

Papa León XIV responde a Trump: “No le tengo miedo”

El cruce de declaraciones entre el Papa y Trump subió se volvió tenso/AP
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:10 - 13 abril 2026
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El presidente de Estados Unidos previamente había llamado “débil” al Sumo Pontífice por condenar su postura contra Irán

El Papa León XIV rompió el silencio y aseguró no tenerle miedo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que este, previamente, calificó al Sumo Pontífice como “débil” y “terrible” para la política exterior.


Además, el mandatario estadounidense afirmó que su compatriota fue elegido por el Vaticano para suceder al Papa Francisco gracias a él.

No, no le tengo miedo a la administración Trump, ni a proclamar el mensaje del Evangelio en voz alta, que es para lo que creo que debo estar aquí, y por eso está aquí la Iglesia. No somos políticos; no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz”, declaró el Papa León XIV a reporteros durante un vuelo con rumbo a Argelia.
El Papa León aseguró que no le teme a la administración de Donald Trump/AP

“Alguien debe alzar la voz”

El pontífice también defendió su postura frente a los conflictos internacionales y el uso del mensaje religioso.

No creo que el mensaje del Evangelio deba ser tergiversado como algunos lo están haciendo. Sigo manifestándome enérgicamente contra la guerra, tratando de promover la paz, el diálogo y el multilateralismo con los estados para buscar soluciones a los problemas. Demasiadas personas sufren hoy, demasiadas personas inocentes han muerto, y creo que alguien debe alzar la voz”, agregó.

La Iglesia “no es política”, responde el Papa

Acerca de la crítica que le hizo Trump sobre su manejo de política exterior, el Sumo Pontífice señaló que:

La Iglesia hace lo que tiene que hacer. No somos políticos, no nos ocupamos de política internacional con la misma perspectiva que él (Trump) pueda tener. Yo creo en el mensaje del evangelio, que es el de construir la paz”.
Trump criticó duramente al Sumo Pontífice por defender a Irán/AP

Trump arremete y lo llama “débil”

Donald Trump lanzó duras críticas hacia el Papa León XIV durante el domingo por la noche, señalando que está a favor de un país como Irán que tiene armas nucleares.


Esto ocurrió luego de que el líder católico condenara días atrás la postura del presidente de Estados Unidos, cuando amenazó con “destruir toda una civilización”, en referencia a un ataque mortal contra los iraníes.

El papa León es débil con el crimen y terrible en política exterior. No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela (...). Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido”, publicó Trump.
El presidente de Estados Unidos publicó esta imagen en la que se hace pasar por Jesús/Truth Social

La polémica imagen en redes

Después de ese mensaje en su red Truth Social, Trump también publicó una imagen creada con inteligencia artificial en la que se muestra como Jesús, sanando a un enfermo, mientras es observado por un grupo de estadounidenses como si fuera una deidad.

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