Quedaron listos los cuadros y los cruces del Play In de la NBA

Duelos interesantes en la NBA en los cruces de Play In para definir quienes avanzarán a las rondas finales de la competencia.

Denver Nuggets se mide a los Minnessota Timberwolves en la primera ronda de play offs de la división Oeste.

Devin Carter en un partido l AP

Los Angeles Lakers se enfrentarán a Houston Rockets, el equipo angelino no contará con Luka Doncic, pero si va a tener convocado a Lebron James.

Oklahoma City Thunders y San Antonio Spurs aún esperan rivales, los cuáles se definirán en los duelos de Play In.

Nuggets logran el tercer puesto del Oeste sobre Lakers

Nikola Jokic de los Nuggets l AP

Nuggets se impuso por marcador de 118-128 sobre Spurs con lo que lograron sellar el tercer lugar evitando un cruce contra Thunders.

Philadelphia 76ers y Orlando Magic se enfrenta en el primer duelo de Play In para definir quien será rival de los Celtics.