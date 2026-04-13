Quedaron listos los cuadros y los cruces del Play In de la NBA
Duelos interesantes en la NBA en los cruces de Play In para definir quienes avanzarán a las rondas finales de la competencia.
Denver Nuggets se mide a los Minnessota Timberwolves en la primera ronda de play offs de la división Oeste.
Los Angeles Lakers se enfrentarán a Houston Rockets, el equipo angelino no contará con Luka Doncic, pero si va a tener convocado a Lebron James.
Oklahoma City Thunders y San Antonio Spurs aún esperan rivales, los cuáles se definirán en los duelos de Play In.
Nuggets logran el tercer puesto del Oeste sobre Lakers
Nuggets se impuso por marcador de 118-128 sobre Spurs con lo que lograron sellar el tercer lugar evitando un cruce contra Thunders.
Philadelphia 76ers y Orlando Magic se enfrenta en el primer duelo de Play In para definir quien será rival de los Celtics.
Charlotte Hornets y Miami Heat pelearán en el segundo partido de la primera ronda eliminatoria para saber si enfrentarán a Detroit Pistons.