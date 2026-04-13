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Basquetbol

Quedaron listos los cuadros y los cruces del Play In de la NBA

Dalton Knecht apunto a de hacer canasta l AP
Jorge Armando Hernández 00:25 - 13 abril 2026
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Los últimos boletos a fase eliminatoria se jugarán el martes 14 y el viernes 17 de abril

Duelos interesantes en la NBA en los cruces de Play In para definir quienes avanzarán a las rondas finales de la competencia.

Denver Nuggets se mide a los Minnessota Timberwolves en la primera ronda de play offs de la división Oeste.

Devin Carter en un partido l AP

Los Angeles Lakers se enfrentarán a Houston Rockets, el equipo angelino no contará con Luka Doncic, pero si va a tener convocado a Lebron James.

Oklahoma City Thunders y San Antonio Spurs aún esperan rivales, los cuáles se definirán en los duelos de Play In.

Nuggets logran el tercer puesto del Oeste sobre Lakers
Nikola Jokic de los Nuggets l AP

Nuggets se impuso por marcador de 118-128 sobre Spurs con lo que lograron sellar el tercer lugar evitando un cruce contra Thunders.

Philadelphia 76ers Orlando Magic se enfrenta en el primer duelo de Play In para definir quien será rival de los Celtics.

Charlotte Hornets y Miami Heat pelearán en el segundo partido de la primera ronda eliminatoria para saber si enfrentarán a Detroit Pistons.

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