¡Fin de la temporada regular para Luka Doncic en la NBA!

Luka Doncic, máximo anotador de la NBA y motor principal del ascenso de los Lakers al tercer puesto de la Conferencia Oeste, sufrió una lesión en la pierna durante la contundente derrota de Los Ángeles ante Oklahoma City el jueves y se perderá el resto de la temporada regular.

Luka Doncic, nuevo base de Los Lakers | AP

La peor de las noticias

Y las noticias fueron peores de lo esperado: una resonancia magnética ha revelado la gravedad de la lesión, con cinco partidos antes del inicio de los Playoffs para los Lakers, comenzando el domingo en Dallas.

Los desgarros de isquiotibiales de segundo grado a veces requieren varias semanas de recuperación, pero el esloveno ya tiene experiencia con problemas similares. Se perdió cuatro partidos justo antes del parón del All-Star debido a otro desgarro en el isquiotibial izquierdo, pero regresó a la cancha después del descanso.

Luka Doncic, jugador de la NBA | AP

Los números de Luka con Lakers

Doncic está registrando números espectaculares en su primera temporada completa con los Lakers, quienes trajeron a la superestrella eslovena de los Mavericks la temporada pasada. Promedia 33,5 puntos, 8,3 asistencias y 7,7 rebotes por partido para Los Ángeles, y fue nombrado Jugador del Mes de la Conferencia Oeste en marzo, tras encadenar 13 partidos consecutivos con 30 o más puntos, incluyendo siete encuentros con 40 puntos.

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, declaró que Doncic se lesionó en la primera mitad contra los Thunder, pero que recibió permiso para volver a jugar.