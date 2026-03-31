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Futbol

Mbappé coquetea con la NBA. ¿Se retira?

Mbappé jugando con el Real Madrid l MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 22:32 - 30 marzo 2026
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Kylian Mbappé apareció en un video jugando baloncesto con un ligero guiño a NBA

Francia se prepara para afrontar su siguiente partido amistoso después de vencer a Brasil la semana pasada y también se llevó una victoria ante Colombia.

El delantero del Real Madrid y seleccionado francés, Kylian Mbappé apareció en un video por redes sociales, jugando basquetbol con sus compañeros tras vestidores.

Kylian Mbappé en un partido l MEXSPORT

En el video se muestra al francés haciendo unos movimientos de baloncesto con el balón Trionda del Mundial 2026 y arrojaba el balón a un bote para lograr una canasta, posterior a eso, festejó a la par de sus compañeros tras vestidores.

Esto dio a entender que Mbappé solo pasaba un buen rato con sus compañeros de selección, pero muchos lo tomaron como un guiño a la NBA. Incluso la propia NBA le respondió alabando sus habilidades basquetbolistas.

Kylian Mbappé responde a rumores sobre no volver con el Real Madrid

A pesar de los rumores, el propio futbolista francés habló acerca de los rumores que dicen que no regresará al Real Madrid y se irá directo con Francia al Mundial.

En España están un poco preocupados de que no vaya a jugar. Creen que iré directamente al Mundial. La mejor forma de llegar en plena forma al Mundial es ganarlo todo con el Real Madrid.
Kylian Mbappé llegando con Real Madrid l MEXSPORT
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