Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Mbappé coquetea con la NBA. ¿Se retira?
Francia se prepara para afrontar su siguiente partido amistoso después de vencer a Brasil la semana pasada y también se llevó una victoria ante Colombia.
El delantero del Real Madrid y seleccionado francés, Kylian Mbappé apareció en un video por redes sociales, jugando basquetbol con sus compañeros tras vestidores.
En el video se muestra al francés haciendo unos movimientos de baloncesto con el balón Trionda del Mundial 2026 y arrojaba el balón a un bote para lograr una canasta, posterior a eso, festejó a la par de sus compañeros tras vestidores.
Esto dio a entender que Mbappé solo pasaba un buen rato con sus compañeros de selección, pero muchos lo tomaron como un guiño a la NBA. Incluso la propia NBA le respondió alabando sus habilidades basquetbolistas.
10-Day contract? 🏀👀… @NBA https://t.co/TqRW3BnT82— Kylian Mbappé (@KMbappe) March 30, 2026
Kylian Mbappé responde a rumores sobre no volver con el Real Madrid
A pesar de los rumores, el propio futbolista francés habló acerca de los rumores que dicen que no regresará al Real Madrid y se irá directo con Francia al Mundial.
En España están un poco preocupados de que no vaya a jugar. Creen que iré directamente al Mundial. La mejor forma de llegar en plena forma al Mundial es ganarlo todo con el Real Madrid.