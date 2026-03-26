Mbappé desmiente error de los médicos en su lesión de rodilla

Uno de los rumores que más sonaron en el futbol mundial fue la de un posible error por parte de los médicos del Real Madrid en el diagnóstico de la lesión de rodilla de Kylian Mbappe, sin embargo, todo parece indicar que las cosas no fueron como se manejo en un principio y esta listo para volver con Francia.

Mbappé disputando un balón contra Atlético de Madrid l AP

¿Error o mentira?

En la previa del juego amistosos entre Francia y Brasil, el delantero del Real Madrid fue cuestionado sobre la situación en la que se vio involucrado con los médicos del equipo Merengue.

Enojo de Kylian Mbappé | AP

El ariete de Les Bleus, negó los rumores sobre un error por parte de los médicos, los cuales según diversos rumores se habrían confundido de pierna durante las consultas médicas de Mbappé.

La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta. Cuando no comunicas, se generan interpretaciones”, declaró Mbappé sobre los rumores de un error en su diagnóstico.

Kylian Mbappé, estrella de Francia y Real Madrid | AP

Mbappé está de regreso

La aclaración también llegó acompañada de una noticia positiva para el entorno del jugador, pues el propio Kylian Mbappé confirmó que su evolución ha sido favorable y que ya se encuentra en condiciones de volver a la actividad competitiva tanto con la Selección de Francia como con el Real Madrid.

Mbappé, referente de Francia y el Real Madrid | AP

Tras varios días de incertidumbre y especulación, el delantero dejó en claro que su recuperación ha seguido los tiempos establecidos por el cuerpo médico, descartando cualquier recaída o complicación mayor.

En ese sentido, su presencia representa un alivio tanto para Didier Deschamps como para Álvaro Arbeloa, ya que Mbappé es una pieza clave en ambos esquemas. Su capacidad ofensiva y liderazgo dentro del campo son factores determinantes en un calendario que comienza a apretarse en esta recta de la temporada.