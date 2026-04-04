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¡Evita multas! Así aplica el Hoy No Circula Sabatino este 4 de abril

¡Evita multas! Así aplica el Hoy No Circula Sabatino / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:30 - 03 abril 2026
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Este sábado se aplica el programa No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México. Revisa si tu vehículo tiene restricciones y evita multas.

Si tienes pensado salir este sábado, toma nota. El No Circula Sabatino estará vigente mañana 4 de abril en la Ciudad de México y municipios del Estado de México, por lo que algunos vehículos tendrán prohibido circular durante gran parte del día, de acuerdo con las reglas establecidas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

El programa Hoy No Circula aplica este sábado en la Ciudad de México y el Estado de México. / iStock

¿Qué autos no circulan este sábado 4 de abril?

El programa establece que no podrán circular:

  • Vehículos con holograma 1 y terminación de placa impar (1, 3, 5, 7 y 9).

  • Todos los vehículos con holograma 2, sin importar el número de placa.

La restricción aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en toda la Zona Metropolitana del Valle de México

La restricción aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en toda la Zona Metropolitana del Valle de México. / iStock

¿En qué zonas aplica el No Circula Sabatino?

El programa se aplica en:

  • Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

  • Municipios conurbados del Estado de México que forman parte del Valle de México, entre ellos Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Atizapán de Zaragoza.

Los conductores que no respeten la restricción pueden ser acreedores a multas económicas. / iStock

Los conductores que no respeten la restricción pueden ser acreedores a multas económicas, además del retiro del vehículo al corralón, por lo que se recomienda planear traslados con anticipación o utilizar transporte público.

El Hoy No Circula se mantiene como una de las principales estrategias ambientales en la zona metropolitana, por lo que se invita a la ciudadanía a mantenerse informada ante cualquier cambio por contingencia ambiental.

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