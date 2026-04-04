Así se vivió el Viacrucis de Iztapalapa 2026: fe, multitud y tradición en su edición 183 / FOTOS

El Viacrucis de Iztapalapa 2026 volvió a convertirse en uno de los eventos más impresionantes de Semana Santa en México.

En su edición 183, miles de personas salieron a las calles para presenciar la representación de la Pasión de Cristo, en una jornada marcada por la fe, la tradición y un reconocimiento histórico que elevó aún más su relevancia a nivel mundial.

Miles de personas se reunieron en Iztapalapa para presenciar el Viacrucis 2026 en su edición 183. / Georgina Sánchez

¿Cómo se vivió el Viacrucis de Iztapalapa 2026?

Desde las primeras horas del día, las calles de la alcaldía se llenaron de fieles y visitantes que buscaban presenciar de cerca uno de los momentos más emblemáticos de la Semana Santa.

La representación recorrió los ocho barrios tradicionales hasta el Cerro de la Estrella, donde se escenificó la crucifixión, en medio de un ambiente de respeto, silencio y emoción colectiva.

Filas interminables de asistentes, actores caracterizados y una logística de gran escala dieron forma a una de las manifestaciones culturales y religiosas más grandes del mundo.

La representación de la Pasión de Cristo recorrió los ocho barrios hasta el Cerro de la Estrella. / Georgina Sánchez

Un evento histórico: ahora Patrimonio de la Humanidad

Este 2026 no fue un año cualquiera. La representación se celebró por primera vez como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, lo que la posiciona como un referente global.

El Viacrucis de Iztapalapa se vivió con fe, silencio y gran participación ciudadana. / Georgina Sánchez

Aleida Alavez Ruiz, alcaldesa de Iztapalapa destacó la magnitud del evento y el trabajo comunitario que lo hace posible:

“Es una celebración multitudinaria, es el teatro masivo más grande de todo el mundo. Ahora ya Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y quien esté aquí presenciándolo lo puede testificar”.

También reconoció el esfuerzo colectivo detrás de la organización:

“Es de reconocerse toda la labor de los ocho barrios de Iztapalapa para organizar, para promover, para ensayar, para atuendarse y para subir aquí en esta procesión”.

Saldo blanco y ambiente familiar

Autoridades informaron que, hasta el momento, la jornada se desarrolló sin incidentes mayores, con un saldo blanco, gracias al operativo de seguridad desplegado en la zona.

“Estaremos también aquí procurando sobre todo la seguridad, lo que implique proteger a la población, que todo sea una visita amable, que no tenga contratiempos como ha sido hasta ahora”, señaló la alcaldesa.

Además, recordó que las actividades continúan con la representación de la resurrección, que forma parte del cierre de esta tradición.

“Tenemos saldo blanco afortunadamente… esto es Iztapalapa, grande como su gente”.

Tradición que une generaciones

Más allá del espectáculo, el Viacrucis de Iztapalapa es una expresión viva de identidad comunitaria.

Durante meses, habitantes de los ocho barrios participan en la preparación de cada detalle, desde la organización hasta la actuación, manteniendo una tradición que ha pasado de generación en generación desde el siglo XIX.