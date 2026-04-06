Gabriela Jáquez hace historia con UCLA: campeonas de NCAA tras aplastar a South Carolina

Las Bruins de UCLA lograron un hito histórico al conquistar el primer campeonato nacional de baloncesto femenino de la NCAA en su historia, tras imponerse con autoridad 79-51 a South Carolina en la Final del March Madness 2026. El equipo californiano no solo rompió una sequía que se remontaba a 1978, sino que lo hizo con una actuación dominante de principio a fin.

En este logro destacó la mexicana Gabriela Jáquez, quien fue pieza clave en la victoria al firmar una actuación sobresaliente con 21 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias. Junto a Lauren Betts, nombrada la Jugadora Más Destacada del torneo, lideró a un equipo que cerró la temporada con un impresionante récord de 37-1, consolidando una campaña histórica para la universidad.

Gabriela Jáquez, jugadora mexicana | AP

Gabriela Jáquez y el momento soñado con UCLA

Tras el partido, Jáquez no ocultó la emoción por haber alcanzado el objetivo que se planteó desde su llegada a UCLA, dejando claro que este título era algo que visualizó desde hace tiempo.

"Sabía que lo íbamos a lograr desde que llegué a UCLA. Todas nos propusimos esta meta y yo imaginé este momento muchas veces. Estoy muy orgullosa. Ver el confeti, a la afición apoyándonos y a mi familia en las gradas significa todo. Poder celebrar con este grupo es una felicidad enorme", comentó.

La basquetbolista mexicana también resaltó el papel fundamental de su familia en su desarrollo, especialmente en un momento tan significativo como la final del torneo universitario.

Gabriela Jáquez, jugadora mexicana | AP

"Es un momento muy especial. Amo profundamente a mi familia, me han apoyado en cada paso de mi camino. Antes del partido, mi mamá estaba llorando muchísimo en la despedida y yo pensaba: ‘yo también quiero, pero aún no, todavía no puedo’. Ha sido muy emocional", agregó.

Además, Jáquez confesó que el contexto del partido tenía un significado aún mayor al tratarse de su despedida con el equipo universitario, lo que hizo el triunfo todavía más especial.

"El hecho de que sea la última vez que uso este uniforme me llena de emociones. Pero poder cerrar de esta manera lo significa todo para mí", aseveró.

Gabriela Jáquez, jugadora mexicana | AP

La mentalidad que llevó a UCLA al campeonato

La jugadora mexicana también explicó que el título no fue casualidad, sino el resultado de una preparación mental y deportiva que comenzó desde meses atrás con un objetivo claro.