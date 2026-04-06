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Futbol

Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona

Hugo Sánchez y Diego Armando Maradona | MEXSPORT
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:27 - 05 abril 2026
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Por medio de un video, El Pleititos destacó la calidad de Hugol sobre varios jugadores argentinos

El debate sobre quiénes son los mejores futbolistas de todos los tiempos sigue generando controversia, y en esta ocasión volvió a tomar fuerza tras las declaraciones de Ángel Reyna. El exjugador del América encendió las redes sociales al comparar directamente a Hugo Sánchez con Diego Armando Maradona, inclinando la balanza a favor del mexicano.

A través de un video publicado en TikTok, Reyna no solo defendió la grandeza de Hugo Sánchez, sino que también aseguró que su nivel estuvo por encima de varias figuras históricas del futbol argentino, lo que rápidamente generó reacciones divididas entre aficionados.

Ángel Reyna en un duelo de leyendas | MEXSPORT

Reyna pone a Hugo Sánchez por encima de Maradona

Durante su intervención, el exfutbolista fue contundente al reafirmar su postura sobre la comparación entre ambos ídolos, destacando tanto el rendimiento individual como colectivo del delantero mexicano.

"Ya lo he dicho muchas veces: Hugo Sánchez fue mejor que Maradona. Y no solo eso, también estuvo por encima de jugadores como Kempes, Hernán Crespo y Batistuta, tanto en lo individual como en lo colectivo", aseguró.

Reyna insistió en que no hay discusión en torno al legado del exjugador del Real Madrid, asegurando que su impacto en el futbol es superior al de varias leyendas sudamericanas. "Para mí no hay debate. Hugo Sánchez fue el mejor y sigue siendo el mejor futbolista mexicano de la historia, punto".

Hugo Sánchez en el Mundial de México 86 | MEXSPORT

Declaraciones que generaron polémica en redes

Además de sus comparaciones deportivas, Reyna también lanzó comentarios que fueron interpretados como burla hacia los argentinos, lo que incrementó aún más la controversia en plataformas digitales.

Hugo Sánchez es el mejor mexicano de la historia. Punto, se acabó. Y los argentinos, el quince por ciento, por favor", sentenció.
Diego Armando Maradona celebra en el Mundial 1986 | MEXSPORT
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