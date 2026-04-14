Gabriela Jáquez hace historia como quinta selección del Draft 2026 de la WNBA

Gabriela Jáquez sigue haciendo historia en Estados Unidos. Tras la obtención del título en la National Collegiate Athletic Association (NCAA) con las UCLA Bruins, la jugadora mexicana fue la quinta selección global en el Draft de la WNBA.

Con ello, la hermana menor de Jaime Jáquez se convirtió en la primera jugadora de la Selección Nacional de México en jugar en la WNBA. Además se suma a la lista de basquetbolistas de ascendencia o sangre mexicana que llega a la liga.

Gabriela Jáquez, jugadora mexicana | AP

¿Qué equipo eligió a Gabriela Jáquez?

La guardia de 22 años fue clave en la obtención del título universitario para UCLA, primero desde 1978, y este lunes fue elegida este lunes por las Chicago Sky. "Estoy muy ilusionada de estar aquí. Es algo increíble".

"Siempre he tuve el sueño de ir a UCLA y de llegar a la WNBA, y poder cumplirlo, lo significa todo", declaró Jáquez tras ser seleccionada por la franquicia de Illinois, que logró el campeonato en 2021 ante Phoenix Mercury.

Otras selecciones destacadas en el Draft fueron las de la estadounidense Azzi Fudd, de las UConn Huskies, elegida en el número uno del draft por Dallas Wings. Mientras que la española Awa Fam fue la tercera selección global, elegida por Seattle Storm.

Gabriela Jáquez, jugadora mexicana | AP

Otras mexicanas en la WNBA

Con su selección se sumará a la lista de jugadoras mexicanas que han pasado por la liga estadounidense. Evina Westbrook, de madre mexicana, pasó por Minnesota Lynx, Washington Mystics, Phoenix Mercury y Los Angeles Sparks.

Mientras que Lou López Sénéchal, de origen francomexicano, fue seleccionada en el Draft de 2023 por Dallas Wings y se convirtió en la primera basquetbolista nacida en México elegida para participar en la liga. Sin embargo, a nivel de selección se decantó por Francia.

A la lista se suma Gabriela Jáquez, primera jugadora del Tricolor Femenino, en llegar a la WNBA. Además, junto con su hermano Jaime Jáquez Jr., de Miami Heat en al NBA, se convertirá en la primera dupla mexicana en estar tanto en la liga femenil como en la varonil.