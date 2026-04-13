Arranca el Play-In de la NBA: juegos, fechas y lo que está en juego en cada duelo

La fase regular terminó y la NBA entra en uno de los momentos más electrizantes de su calendario: el Torneo Play-In. Cuatro partidos definirán los últimos boletos a unos playoffs donde el margen de error es mínimo y una mala noche puede costar toda la temporada.

En la Conferencia Oeste, los Golden State Warriors (10°) visitan a los Los Angeles Clippers (9°), mientras que los Phoenix Suns (7°) reciben a los Portland Trail Blazers (8°) por el pase directo. En el Este, el Miami Heat (10°) visita a los Charlotte Hornets (9°), y el Orlando Magic (8°) se mide ante los Philadelphia 76ers (7°) por el séptimo puesto en Filadelfia.

Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors | AP

Miami Heat (43-39) vs Charlotte Hornets (44-38)

Martes 14 de abril

Hora: 5:30 pm

Transmisión: Amazon Prime Video

El Play-In arranca en el Spectrum Center de Carolina del Norte con un duelo cargado de contrastes. Los Hornets no han sido sólidos en casa —perdieron 20 de 41 partidos—, pero llegan en su mejor momento del año.

Por su parte, Miami apela a la experiencia: es el único equipo que ha logrado avanzar a playoffs desde el décimo puesto y disputa su cuarto Play-In consecutivo. En ese lapso, avanzó en tres ocasiones e incluso alcanzó unas Finales.

Sin embargo, el presente pesa. El Heat cerró la temporada perdiendo 10 de sus últimos 15 juegos, mientras que Charlotte fue uno de los equipos más encendidos en los últimos tres meses, con marca de 28-10.

Jaime Jáquez Jr. celebra con el Heat | AP

Orlando Magic (45-37) vs Philadelphia 76ers (45-37)

Martes 14 de abril

Hora: 8:00 pm

Transmisión: Amazon Prime Video

El segundo duelo del Este es el más parejo del Play-In en papeles: mismo récord, misma conferencia, misma ambición. Los 76ers ganaron dos de los tres enfrentamientos de la temporada regular ante el Magic, con victorias por 12 puntos tanto en Philadelphia como en Orlando.

Sin embargo, el contexto importa: fue el propio Magic quien le hizo el favor a Filadelfia, ya que tras una derrota catastrófica ante los reservas de los Celtics en la última jornada, los 76ers los pasaron en el escalafón para quedarse con el séptimo puesto y la ventaja de local. El ganador se medirá ante los Celtics.

Orlando Magic buscará su pase a los Playoffs | AP

Portland Trail Blazers (42-40) vs Phoenix Suns (45-37)

Miércoles 15 de abril

Hora: 5:30 pm

Transmisión: Amazon Prime Video

Portland llega a este partido con una energía que no se veía en Rip City hace años. Por primera vez en cinco temporadas, los Trail Blazers terminaron con balance positivo (42-40) y se metieron en la postemporada. La ciudad entera ansía el sabor de un juego de playoff con algo en juego.

Phoenix, por su parte, llega con la ventaja de local y la serie ganada. Los Suns y Trail Blazers se cruzaron tres veces en la temporada regular, con Phoenix imponiéndose en dos de los tres encuentros. El ganador jugará los playoffs ante los Spurs; el perdedor tendrá otra oportunidad en casa.

Jugadores de Suns celebran el triunfo | AP

Golden State Warriors (37-45) vs Los Angeles Clippers (42-40)

Miércoles 15 de abril

Hora: 8:00 pm

Transmisión: Amazon Prime Video

Este duelo del Oeste tiene un ingrediente especial: Stephen Curry. El base de 38 años se perdió más de dos meses por una lesión en la rodilla, lo que marcó la temporada de los Warriors. Desde su regreso, ha jugado con restricciones de minutos mientras retoma el ritmo. En el último juego de la temporada regular ante los propios Clippers, Curry anotó 24 puntos en 29 minutos, conectando cuatro triples, aunque Golden State terminó cayendo 115-110.