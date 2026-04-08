Gabriela Jáquez: la mexicana que conquistó la NCAA

Hay triunfos que trascienden el marcador, no solo por lo que significan en la duela, sino por lo que representan fuera de ella. El campeonato de la NCAA conquistado por UCLA en 2026 es uno de esos momentos. Y en el centro de esa historia aparece un nombre que empieza a resonar con fuerza en el deporte mexicano: Gabriela Jáquez.

La mexicana o mejor dicho, mexicoamericana con el orgullo bien puesto; fue la protagonista del equipo campeón. En la final ante South Carolina, Jáquez firmó una actuación con: 21 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, liderando a su equipo en uno de los escenarios más exigentes del deporte universitario.

Nacida en California, pero con profundas raíces mexicanas, Gabriela creció en una familia donde el basquetbol no era solo un deporte, era parte del ADN. Su hermano, Jaime Jáquez Jr., llegó a la NBA; sus padres también jugaron a nivel universitario. En ese contexto, Gabriela no solo aprendió a competir, aprendió a pertenecer.

Desde preparatoria dejó claro que lo suyo no era casualidad: promedió más de 34 puntos y 15 rebotes por partido en su último año, cifras que la colocaron entre las mejores prospectos del país. Su talento la llevó a UCLA como recluta cinco estrellas, pero su crecimiento dentro del programa es lo que realmente cuenta la historia.

A lo largo de su carrera universitaria, su evolución fue constante: de promediar poco más de seis puntos como freshman, pasó a consolidarse como una jugadora completa. En su temporada de campeonato, registró 13.6 puntos, 5.4 rebotes y 2 asistencias por partido, con una efectividad de tiro superior al 54%, números que reflejan eficiencia, inteligencia y madurez en la cancha.

Su impacto va más allá de las estadísticas. Jáquez es de esas jugadoras que entienden el juego, que saben cuándo anotar, cuándo asistir y cuándo asumir el liderazgo. No es casualidad que haya sido nombrada parte del equipo ideal del Final Four, ni que UCLA haya encontrado en ella a una de sus piezas más confiables en el camino al título.

Y mientras construía su historia en Estados Unidos, también fortalecía su vínculo con México. Gabriela ha representado a la selección nacional, donde incluso llegó a promediar más de 21 puntos por partido en torneos internacionales, consolidándose como una de las caras del presente y futuro del basquetbol mexicano.

Su historia, sin embargo, no se trata solo de números o logros. Se trata de identidad.

En una época donde las fronteras deportivas se difuminan, Jáquez representa a una generación que entiende que el talento puede tener múltiples raíces. Que se puede crecer en un sistema, pero jugar con el corazón puesto en otro lugar. Que portar el apellido, la cultura y la historia también es una forma de competir.

El campeonato de UCLA —el primero en la era NCAA para el programa femenil— no sólo marca un antes y un después para la universidad. También abre una conversación más grande: la del impacto del talento latino en el deporte de élite.

Porque cuando Gabriela Jáquez levantó ese trofeo, no lo hizo sola. Lo hizo con toda una generación detrás que empieza a encontrar referentes, caminos y posibilidades.