VIDEO: Mujer muere repentinamente en estación Tacuba del Metro CDMX

Momentos de tensión y tristeza se vivieron durante la mañana de este martes en la estación Tacuba del Metro de la Ciudad de México, luego de que una mujer de 59 años perdiera la vida repentinamente mientras se encontraba en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada como Catalina Garnica González, quien presuntamente cayó a nivel de piso dentro del pasillo de la estación perteneciente a la Línea 2 del Metro capitalino.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:15 horas, cuando usuarios y personal de seguridad observaron a la mujer tirada sobre el suelo mientras esperaba el arribo de los trenes.

Personal de la Fiscalía de la CDMX acudió a la estación para levantar el cuerpo y realizar la autopsia de ley / X: @LisetGlezG

Mujer se desvaneció en el andén del Metro Tacuba

El reporte inicial fue realizado por el policía Alarcón Villalobos Sebastián, quien notificó sobre la presencia de una mujer inconsciente en el área del andén.

Testigos señalaron que Catalina aparentemente se desvaneció de manera repentina mientras esperaba el servicio, provocando movilización inmediata de elementos de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México.

Los uniformados se aproximaron rápidamente para brindarle auxilio; sin embargo, la mujer ya no reaccionaba. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima tenía domicilio en la colonia Tacuba, perteneciente a la alcaldía Miguel Hidalgo.

Las primeras versiones indican que de pronto la mujer cayó al piso sin explicación / Redes Sociales

Difunden fotografía para localizar a familiares

Tras confirmar el fallecimiento, autoridades difundieron la fotografía e identificación de la mujer a través de plataformas digitales con el objetivo de localizar a sus familiares lo antes posible.

Según los datos proporcionados por las autoridades: Nombre: Catalina Garnica González

Fecha de nacimiento: 17 de diciembre de 1966

Mientras se realizaban las diligencias correspondientes, el cuerpo fue trasladado al cubículo del jefe de estación para resguardar la zona y permitir la intervención de los servicios periciales.

Los hechos ocurrieron casi a las 6 de la mañana de este martes 12 de mayo / X: @LisetGlezG

Fiscalía de CDMX investiga causa de muerte

Posteriormente, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento del cuerpo.

La mujer fue trasladada al anfiteatro del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la autopsia de ley para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la víctima padecía alguna enfermedad o si sufrió algún problema médico repentino antes de desplomarse.

A pesar de la movilización de cuerpos de emergencia y personal ministerial, el Sistema de Transporte Colectivo informó que el servicio de la Línea 2 continuó operando con normalidad y no se registraron afectaciones importantes en el avance de trenes.