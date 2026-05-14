¿Cuándo inicia oficialmente la temporada de lluvias 2026 ?

La cuenta regresiva para la llegada de las lluvias en la Ciudad de México ya comenzó. Autoridades y especialistas en clima dieron a conocer que la temporada de precipitaciones de este 2026 arrancará oficialmente el próximo 15 de mayo y se extenderá hasta el 15 de noviembre.

Durante estos meses se espera un aumento importante en las lluvias dentro de la capital, situación que normalmente provoca problemas de movilidad, encharcamientos y afectaciones en distintas alcaldías.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, este periodo también podría venir acompañado de tormentas eléctricas y caída de granizo, especialmente durante las tardes y noches, como suele ocurrir cada año en el Valle de México.

Conagua confirmó el arranque oficial de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026./ RS

La información fue dada a conocer luego de que distintas dependencias comenzaran a reforzar estrategias preventivas ante posibles afectaciones por lluvias intensas y ciclones tropicales en el país.

¿Qué problemas pueden provocar las lluvias en CDMX?

Con la llegada de la temporada de lluvias, las autoridades capitalinas advirtieron que algunos de los problemas más frecuentes son inundaciones, encharcamientos, afectaciones al drenaje y daños en viviendas.

Además, este tipo de fenómenos suele generar tráfico intenso, retrasos en el transporte público y complicaciones para peatones y automovilistas en varias zonas de la ciudad.

Especialistas también alertaron sobre posibles tormentas acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, principalmente en alcaldías del sur y poniente de la capital.

Junio y julio serían los meses con más precipitaciones en el Valle de México./ X

Ante este panorama, Protección Civil recomendó evitar tirar basura en calles y coladeras, mantenerse atento a los reportes meteorológicos y tomar precauciones durante lluvias fuertes.

También prevén ciclones y lluvias intensas en México

A nivel nacional, autoridades meteorológicas señalaron que la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026 tendrá actividad importante tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó previamente que se esperan entre 18 y 21 sistemas con nombre en el Pacífico, mientras que en el Atlántico podrían formarse entre 11 y 15 fenómenos tropicales.