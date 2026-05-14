“El arma se disparó casi sola”; revelan cartas de suegra acusada de matar a exreina de belleza en Polanco

“Estoy hospedada en un lugar familiar, no ando en la calle paseando con el celular, ni corriendo peligros, estoy bien, triste, preocupada, pero bien y sin necesidades”.

En otro fragmento, la mujer lanza un reclamo relacionado con su salida de la vivienda familiar:

“Nunca le perdonaré que me hayas corrido de tu casa, cuando la intención era darles una bonita sorpresa de tres días y luego regresarme”.

Sin embargo, la parte que más llamó la atención fue aquella donde hace referencia directa al arma involucrada en el caso:

“El arma se disparó casi sola, casi automáticamente”.