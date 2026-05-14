“El arma se disparó casi sola”; revelan cartas de suegra acusada de matar a exreina de belleza en Polanco
A casi un mes del feminicidio de Carolina Flores en la alcaldía Miguel Hidalgo, comenzaron a circular nuevos documentos que presuntamente fueron escritos por Erika “N”, identificada por las autoridades como la principal sospechosa del caso.
Los textos fueron difundidos por la creadora de contenido colombiana “La Parcera Justin”, quien aseguró haber revisado archivos encontrados en dispositivos electrónicos vinculados con la acusada. Según explicó, tuvo acceso a cinco escritos enviados después de los hechos ocurridos el pasado 15 de abril en Polanco.
De acuerdo con la información compartida, cuatro de las cartas estaban dirigidas a Alejandro Sánchez, hijo de Erika “N”, mientras que otra fue enviada a su hermana. Todas habrían sido tomadas en fotografías desde un teléfono celular mientras la mujer permanecía fuera del alcance de las autoridades.
¿Qué dicen las cartas difundidas en redes?
Uno de los textos compartidos contiene una descripción sobre la situación personal de Erika “N” tras abandonar el inmueble donde ocurrieron los hechos.
“Estoy hospedada en un lugar familiar, no ando en la calle paseando con el celular, ni corriendo peligros, estoy bien, triste, preocupada, pero bien y sin necesidades”.
En otro fragmento, la mujer lanza un reclamo relacionado con su salida de la vivienda familiar:
“Nunca le perdonaré que me hayas corrido de tu casa, cuando la intención era darles una bonita sorpresa de tres días y luego regresarme”.
Sin embargo, la parte que más llamó la atención fue aquella donde hace referencia directa al arma involucrada en el caso:
“El arma se disparó casi sola, casi automáticamente”.
Los escritos también mencionan problemas familiares previos
Además de hablar sobre lo ocurrido el día del feminicidio, los mensajes difundidos hacen referencia a diferencias entre Carolina Flores y su suegra relacionadas con decisiones sobre el bebé de la pareja y situaciones de convivencia dentro de la casa.
Hasta ahora, ninguna dependencia de la Ciudad de México ha confirmado oficialmente que las cartas sean auténticas, por lo que el contenido difundido en redes sociales todavía no forma parte de una postura oficial de la investigación.
El caso de Carolina Flores generó indignación desde abril pasado debido a las circunstancias en las que ocurrió el feminicidio y por la presunta participación de la madre de su pareja sentimental.
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