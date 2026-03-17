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Lord Molécula dice vulgar comentario en conferencia e incomoda a Clara Brugada

El evento estaba enfocado en la detección oportuna del cáncer de mama./ Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:20 - 17 marzo 2026
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El periodista Carlos Pozos generó polémica tras un comentario considerado fuera de lugar durante una conferencia sobre detección de cáncer de mama

Una intervención del periodista Carlos Pozos Soto, mejor conocido como “Lord Molécula”, generó incomodidad durante una conferencia encabezada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, en la que se presentó una estrategia enfocada en la detección oportuna del cáncer de mama.

El incidente ocurrió en la ronda de preguntas, cuando el comunicador tomó la palabra e inició su participación con una frase que rápidamente provocó reacciones entre los asistentes por el tono y el contexto en el que fue emitida.

“Antes que nada, un agradecimiento a todas las mujeres de México, porque gracias a sus senos, gracias a sus chiches, fuimos amamantados todos y todas los que estamos presentes aquí”, expresó el periodista.

“Lord Molécula” generó incomodidad con un comentario durante conferencia sobre cáncer de mama./ X

¿Por qué generó incomodidad el comentario de “Lord Molécula”?

La declaración fue considerada inapropiada debido a que el evento estaba centrado en un tema sensible: la salud de las mujeres y la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, enfermedad que representa uno de los principales retos de salud pública.

En este contexto, el comentario fue percibido como fuera de lugar tanto por asistentes como por usuarios en redes sociales, quienes señalaron la falta de sensibilidad en un espacio donde se abordaban temas médicos y de prevención.

El ambiente dentro del recinto reflejó incomodidad tras la intervención, aunque la conferencia continuó sin interrupciones mayores.

Clara Brugada evitó responder y continuó con el desarrollo de la conferencia./ X: @ClaraBrugadaM

Clara Brugada evita confrontación y sigue con la presentación

Tras la participación del periodista, Clara Brugada decidió no responder de manera directa y permitió que concluyera la ronda de preguntas para continuar con el evento.

Más adelante, retomó la palabra para seguir con temas relacionados con la consulta pública del plan de desarrollo de la ciudad, sin hacer alusión al comentario.

La conferencia tenía como objetivo presentar la estrategia “Chichiwali”, impulsada por el gobierno capitalino para reforzar las acciones de prevención y diagnóstico oportuno del cáncer de mama.

Durante su mensaje, la mandataria subrayó la magnitud del problema al señalar: “El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres y también es la principal causa de muerte por cáncer en la población femenina”.

El momento ocurrió durante la presentación del programa “Chichiwali” en CDMX./ X

El episodio llamó la atención por darse en un espacio enfocado en promover el respeto, la información y la atención oportuna de la salud de las mujeres, lo que intensificó las reacciones ante el comentario del comunicador

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