Lollapalooza 2026: cartel oficial, fechas y artistas confirmados en Chicago

El festival Lollapalooza 2026 ya reveló su cartel oficial y promete una edición cargada de estrellas internacionales. El evento se llevará a cabo del 30 de julio al 2 de agosto en Grant Park, Chicago, consolidándose como uno de los encuentros musicales más importantes del mundo.

Entre los artistas principales destacan nombres como Charli XCX, Tate McRae, Lorde, Olivia Dean, John Summit, Jennie, The Smashing Pumpkins y The XX, quienes encabezarán los cuatro días del festival con propuestas que van desde el pop hasta el rock alternativo y la música electrónica.

La preventa de boletos comenzará el jueves 19 de marzo a las 10:00 horas / FB: @lollapalooza

Un cartel diverso que mezcla generaciones

El line up de Lollapalooza 2026 mantiene su esencia ecléctica al reunir artistas consolidados y propuestas emergentes. En la lista también figuran talentos como Lil Uzi Vert, Turnstile, The Neighbourhood, Yungblud, Beabadoobee, Empire of the Sun, Major Lazer, Aespa y The Chainsmokers.

Además, el festival abre espacio a nuevas voces de la escena musical como Frost Children, Nettspend, Water From Your Eyes, Wolf Alice, Slayyyter y Yoasobi, lo que amplía la diversidad sonora y atrae a distintas generaciones de fans.

El evento se llevará a cabo del 30 de julio al 2 de agosto en Grant Park / FB: @lollapalooza

Fechas, preventa y detalles del evento

Lollapalooza 2026 se realizará en uno de los espacios más emblemáticos para eventos masivos en Estados Unidos: Grant Park, en Chicago. La preventa de boletos comenzará el jueves 19 de marzo a las 10:00 horas (tiempo local), con acceso a precios preferenciales por tiempo limitado.

El anuncio llega en un momento clave para la marca, ya que actualmente se desarrollan sus ediciones en Sudamérica, donde miles de asistentes disfrutan del festival en ciudades como Argentina, Chile y Brasil.

Con este cartel, Lollapalooza reafirma su posición como uno de los festivales más influyentes del mundo, apostando por una mezcla de estilos que sigue marcando tendencia en la industria musical.