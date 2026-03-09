¡Ponen el ejemplo! Jugadores mexicanos se vuelven virales en el Clásico Mundial de Beisbol

México tuvo una de las acciones más redondas en un Clásico Mundial de Beisbol al propinarle una paliza de 16-0 a Brasil. Con esta victoria, el conjunto mexicano sumó su segundo triunfo en el torneo soñando con el título. Sin embargo, fue su acción tras su primera victoria lo que se ha llevado los reflectores.

Alejandro Kirk celebrando su Home Run con la Novena Mexicana | MexSport

México superó Inglaterra en su debut en el torneo el pasado viernes y ahora enfrentará a los Estados Unidos el lunes 9 de marzo, con miras a afianzarse en lo más alto del Grupo B de Clásico Mundial.

Javier Assad lanza en el juego contra Gran Bretaña del Clásico Mundial de Beisbol | AP

Así ganó México

Por el lado del combinado azteca, Julián Ornelas puso la carrera número 16 al conseguir un jonrón gracias a un elevado al jardín central. Con la 16ta carrera, México logró detener el partido tras sólo 6 entradas gracias a la regla de 'misericordia'.

Estados Unidos por su parte venció 9-1 a Inglaterra en un partido donde el conjunto de las barras y las estrellas dominó ampliamente e incluso pudo llegar a blanquear. Ahora tienen los ojos puestos en el combinado tricolor.

Julián Ornelas celebra uno de sus dos cuadrangulares l AP

Ahora los aztecas buscan la victoria frente al conjunto estadounidense para seguir con el buen paso que han tenido al momento y clasificar a rondas eliminatorias.

¿Por qué se hicieron virales los jugadores de México?

Los jugadores mexicanos se volvieron virales por su actuar tras vencer a Inglaterra en el primer partido del torneo. Algunos jugadores se quedaron hasta el cierre del estadio, fueron captados en un video limpiando y barriendo, bancas, y caja de bateo de basura, botellas y demás.

El equipo mexicano siempre consciente del factor limpieza en el dugout. Los japoneses ya no nos pueden presumir de ser los más limpios en la banca. pic.twitter.com/eWi0mEBFJu — Guillermo Celis (@GuillermoCelis) March 8, 2026