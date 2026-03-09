Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

¡Ponen el ejemplo! Jugadores mexicanos se vuelven virales en el Clásico Mundial de Beisbol

La Novena mexicana celebra con Alejandro Kirk en el partido contra Brasil en el Clásico Mundial | MEXSPORT
La Novena mexicana celebra con Alejandro Kirk en el partido contra Brasil en el Clásico Mundial | MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 21:33 - 08 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los beisbolistas del combinado nacional se hicieron virales tras finalizar el encuentro contra Brasil

México tuvo una de las acciones más redondas en un Clásico Mundial de Beisbol al propinarle una paliza de 16-0 a Brasil. Con esta victoria, el conjunto mexicano sumó su segundo triunfo en el torneo soñando con el título. Sin embargo, fue su acción tras su primera victoria lo que se ha llevado los reflectores.

Alejandro Kirk celebrando su Home Run con la Novena Mexicana | MexSport

México superó Inglaterra en su debut en el torneo el pasado viernes y ahora enfrentará a los Estados Unidos el lunes 9 de marzo, con miras a afianzarse en lo más alto del Grupo B de Clásico Mundial.

Javier Assad lanza en el juego contra Gran Bretaña del Clásico Mundial de Beisbol | AP
Javier Assad lanza en el juego contra Gran Bretaña del Clásico Mundial de Beisbol | AP

Así ganó México

Por el lado del combinado azteca, Julián Ornelas puso la carrera número 16 al conseguir un jonrón gracias a un elevado al jardín central. Con la 16ta carrera, México logró detener el partido tras sólo 6 entradas gracias a la regla de 'misericordia'.

Estados Unidos por su parte venció 9-1 a Inglaterra en un partido donde el conjunto de las barras y las estrellas dominó ampliamente e incluso pudo llegar a blanquear. Ahora tienen los ojos puestos en el combinado tricolor.

Julián Ornelas celebra uno de sus dos cuadrangulares l AP

Ahora los aztecas buscan la victoria frente al conjunto estadounidense para seguir con el buen paso que han tenido al momento y clasificar a rondas eliminatorias.

¿Por qué se hicieron virales los jugadores de México?

Los jugadores mexicanos se volvieron virales por su actuar tras vencer a Inglaterra en el primer partido del torneo. Algunos jugadores se quedaron hasta el cierre del estadio, fueron captados en un video limpiando y barriendo, bancas, y caja de bateo de basura, botellas y demás.

Este acto de volvió viral en redes sociales ya que es una acción muy arraigada en la cultura japonesa y asiática principalmente en donde los aficionados recogen su basura y limpian el estadio cuando el partido ha terminado.

Últimos videos
Lo Último
00:50 Antonio Mohamed destaca el triunfo de Toluca pese a las rotaciones obligadas
00:39 ¡La Liga MX más internacional que nunca! Bundesliga presume presencia de Pumas en Alemania
00:20 "La luna de miel ha terminado": Checo Pérez pide progreso a Cadillac tras el Gran Premio de Australia
00:17 Triunfo de México, el segundo con mayor diferencia en la historia del Clásico Mundial
00:12 Clásico Mundial: ¿Cómo le ha ido a México contra Estados Unidos?
00:08 ¡Ambientazo en el Diamante! Mexicanos llenan el Daikin Park en el Clásico Mundial de Beisbol
00:01 A 94 días: Antonio Carbajal, el primer futbolista de la historia en jugar cinco Copas del Mundo
00:00 Agenda deportiva del lunes 9 de marzo de 2026
00:00 Portada RÉCORD 9 de marzo de 2026
23:55 Checo Pérez: ¿Cómo le ha ido al piloto mexicano en el GP de China?
Tendencia
1
Futbol Internacional ¡De Guadalajara a Ámsterdam! Chivas lo echó y Ajax lo nombra como su nuevo DT
2
Futbol ¡Tribunero! Julián Araujo muestra escudo de Celtic a aficionados de Rangers
3
Fórmula 1 Cadillac, en problemas: Checo Pérez se pega con Lawson; Bottas, fuera del GP de Australia
4
Futbol ¡Es su papá! Nahuel Guzmán se burla de aficionados de Monterrey tras victoria en Clásico Regio
5
Futbol ¡Una locura! Jorge Mas, copropietario del Inter Miami, reveló el exorbitante salario de Messi
6
Futbol Xavi Hernández acusa a Laporta de 'frenar el fichaje de Lionel Messi'
Te recomendamos
Antonio Mohamed destaca el triunfo de Toluca pese a las rotaciones obligadas
Futbol
09/03/2026
Antonio Mohamed destaca el triunfo de Toluca pese a las rotaciones obligadas
¡La Liga MX más internacional que nunca! Bundesliga presume presencia de Pumas en Alemania
Futbol
09/03/2026
¡La Liga MX más internacional que nunca! Bundesliga presume presencia de Pumas en Alemania
Checo Pérez durante la clasificación del Gran Premio de Australia 2026 | AP
Fórmula 1
09/03/2026
"La luna de miel ha terminado": Checo Pérez pide progreso a Cadillac tras el Gran Premio de Australia
Triunfo de México, el segundo con mayor diferencia en la historia del Clásico Mundial
Beisbol
09/03/2026
Triunfo de México, el segundo con mayor diferencia en la historia del Clásico Mundial
Clásico Mundial: ¿Cómo le ha ido a México contra Estados Unidos?
Beisbol
09/03/2026
Clásico Mundial: ¿Cómo le ha ido a México contra Estados Unidos?
¡Ambientazo en el Diamante! Mexicanos llenan el Daikin Park en el Clásico Mundial de Beisbol
Beisbol
09/03/2026
¡Ambientazo en el Diamante! Mexicanos llenan el Daikin Park en el Clásico Mundial de Beisbol