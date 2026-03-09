Verificación de edad requerida
Luis Suárez brilla en Portugal al anotar 30 goles en 39 partidos con Sporting Lisboa
Luis Suárez la esta rompiendo en el futbol europeo pues tras 39 partidos de temporada con el Sporting Lisboa, el delantero ya suma 30 tantos. Aunque no se trata del histórico uruguayo que brilló en el Ajax, Liverpool y Barcelona su tocayo de nacionalidad colombiano está haciendo honor al nombre.
¿Quién es Luis Javier Suárez?
Es un futbolista colombiano llegó al Sporting de la Primeria Liga de Portugal para la presente temporada tras su paso por el futbol español en el que jugó con el Almería, Granada y Zaragoza, además de haber tenido un par de pasos por el futbol francés, e inglés. Sin embargo, es hasta su momento por Portugal que pasó a la escena
El delantero de la Selección de Colombia ha brillado desde su llegada al futbol portugués sumando 23 anotaciones en 24 partidos de liga, así como tres más en la Taça de Portugal, y otros cuatro en la Champions League.
¿Cómo le ha ido a Víktor Goykeres fuera de Sporting?
Las estadísticas y los números de Víctor Gyökeres con Arsenal no convencen a los aficionados, no ha dado el ancho en los siete partidos recién disputados que eran importantes para 'Los Gunners'.
Los propios aficionados del conjunto de 'Los Gunners' calificaron su actuación ante Brighton como pasiva y sin efectividad por lo que solo han pedido incluso su salida del Club Arsenal. Mandaron un mensaje claro a Mikel Arteta pidiendo el reemplazo.
El delantero sueco se unió a Arsenal con grandes expectativas a mitad de la temporada pero no tuvo el impacto esperado y sobretodo nunca pudo generar situaciones de peligro frente al arco
Por otro lado, su reemplazo en el Sporting Luis Suárez, futbolista colombiano ha anotado 30 goles en 30 partidos, con esto se comprueba que ambos futbolistas viven realidades muy diferentes.
