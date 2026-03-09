Luis Suárez brilla en Portugal al anotar 30 goles en 39 partidos con Sporting Lisboa

Luis Suárez la esta rompiendo en el futbol europeo pues tras 39 partidos de temporada con el Sporting Lisboa, el delantero ya suma 30 tantos. Aunque no se trata del histórico uruguayo que brilló en el Ajax, Liverpool y Barcelona su tocayo de nacionalidad colombiano está haciendo honor al nombre.

¿Quién es Luis Javier Suárez?

Es un futbolista colombiano llegó al Sporting de la Primeria Liga de Portugal para la presente temporada tras su paso por el futbol español en el que jugó con el Almería, Granada y Zaragoza, además de haber tenido un par de pasos por el futbol francés, e inglés. Sin embargo, es hasta su momento por Portugal que pasó a la escena

El delantero de la Selección de Colombia ha brillado desde su llegada al futbol portugués sumando 23 anotaciones en 24 partidos de liga, así como tres más en la Taça de Portugal, y otros cuatro en la Champions League.

Luis Javier Suárez ha sido factor para el Sporting | AP

¿Cómo le ha ido a Víktor Goykeres fuera de Sporting?

Las estadísticas y los números de Víctor Gyökeres con Arsenal no convencen a los aficionados, no ha dado el ancho en los siete partidos recién disputados que eran importantes para 'Los Gunners'.

Viktor Gyökeres con Arsenal | AP

Los propios aficionados del conjunto de 'Los Gunners' calificaron su actuación ante Brighton como pasiva y sin efectividad por lo que solo han pedido incluso su salida del Club Arsenal. Mandaron un mensaje claro a Mikel Arteta pidiendo el reemplazo.

Viktor Gyökeres con Arsenal | AP

El delantero sueco se unió a Arsenal con grandes expectativas a mitad de la temporada pero no tuvo el impacto esperado y sobretodo nunca pudo generar situaciones de peligro frente al arco