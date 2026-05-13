Donald Trump presume que Venezuela sería el estado 51 de Estados Unidos

Donald Trump volvió a encender la polémica internacional luego de publicar en su red social Truth Social una imagen del mapa de Venezuela cubierto con la bandera de Estados Unidos y acompañado por la frase “51º State”, insinuando nuevamente la posibilidad de convertir al país sudamericano en parte del territorio estadounidense.

La publicación apareció mientras el mandatario viajaba rumbo a China para participar en una cumbre internacional y ocurre apenas unos días después de que Trump afirmara públicamente que está considerando “seriamente” la posibilidad de anexar Venezuela debido a su enorme potencial petrolero.

El mensaje no pasó desapercibido y rápidamente provocó reacciones tanto en Estados Unidos como en Venezuela, donde distintos sectores políticos rechazaron cualquier insinuación sobre una posible anexión territorial.

Donald Trump volvió a causar polémica al publicar la bandera de EU dentro del territorio de Venezuela / X: @WhiteHouse

Trump vuelve a hablar del “estado 51”

No es la primera vez que Donald Trump utiliza el concepto de “estado 51” para referirse a Venezuela. Desde marzo pasado ya había generado controversia tras sugerir en Truth Social que el país sudamericano podría integrarse a Estados Unidos luego de la participación venezolana en el Clásico Mundial de Beisbol.

Ahora, el republicano volvió a insistir en el tema durante una entrevista con Fox News, donde aseguró que analiza seriamente esa posibilidad debido a las reservas petroleras venezolanas.

Además, el mandatario presumió el regreso operativo de compañías petroleras estadounidenses como Exxon y Chevron en territorio venezolano y destacó que las relaciones entre ambos países atraviesan una nueva etapa económica.

Desde hace tiempo, el mandatario ha venido alardeando de quedarse con Venezuela y su petróleo / X: @WhiteHouse

Delcy Rodríguez rechaza propuesta de Trump

Las declaraciones del mandatario estadounidense encontraron respuesta inmediata desde Caracas. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó categóricamente cualquier posibilidad de que el país sudamericano se convierta en parte de Estados Unidos.

Rodríguez aseguró que Venezuela jamás ha considerado renunciar a su soberanía y subrayó que las relaciones diplomáticas deben mantenerse entre naciones independientes.

El rechazo ocurre en medio de un contexto político especialmente delicado tras la captura de Nicolás Maduro a principios de este año en un operativo respaldado por Washington.

La presidenta Delcy Rodríguez rechaza cualquier injerencia de Estados Unidos en suelo venezolano / FB: @delcyrodriguezv

La publicación de Trump genera críticas internacionales

La imagen difundida por Trump fue considerada por distintos analistas y medios internacionales como una provocación política. Algunos incluso señalaron que el mapa compartido por el presidente estadounidense omitía el territorio del Esequibo, zona que actualmente mantiene una disputa territorial entre Venezuela y Guyana ante la Corte Internacional de Justicia.

Mientras tanto, sectores opositores venezolanos también rechazaron la propuesta. La dirigente María Corina Machado descartó cualquier posibilidad de anexión y reiteró que el futuro político de Venezuela debe definirse únicamente mediante elecciones democráticas y garantías institucionales.

No es la primera vez que Trump busca anexar a otro país como estado 51 / X: @WhiteHouse

Trump insiste en su política expansionista

Las declaraciones sobre Venezuela se suman a otras polémicas similares protagonizadas por Trump durante los últimos meses. El mandatario ya había lanzado comentarios sobre convertir a Canadá en el “estado 51” y anteriormente también habló sobre Groenlandia y otros territorios estratégicos.

Ahora, Venezuela se convirtió nuevamente en tema central luego de que Trump compartiera la imagen en Truth Social, publicación que rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones en redes sociales.