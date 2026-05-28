Estadio Miami trabaja a marcha forzada para instalar nuevo césped previo a la Copa del Mundo

La cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo 2026 continúa y una de las sedes que trabaja intensamente en los preparativos es el Hard Rock Stadium o ahora conocido Estadio Miami, inmueble que albergará varios encuentros del torneo.

A menos de tres semanas del arranque del torneo, las autoridades del estadio mostraron en redes sociales el proceso de instalación del nuevo césped que será utilizado durante los partidos mundialistas. El video difundido por el recinto deportivo dejó ver el operativo que se realiza para adecuar el terreno de juego a los estándares exigidos para la competencia internacional.

Instalan nuevo césped en el Estadio de Miami para la Copa del Mundo | CAPTURA

En las imágenes compartidas por el estadio se observa maquinaria especializada trasladando grandes rollos de pasto hacia el centro de la cancha. Posteriormente, los operarios colocan cada sección sobre una base de arena preparada previamente, mientras ajustan cuidadosamente cada tramo para lograr una superficie uniforme.

El inmueble ubicado en Miami tendrá un papel importante dentro de la Copa del Mundo, ya que será sede de siete encuentros a lo largo del torneo. Además de recibir los dos compromisos iniciales de Uruguay, el estadio albergará otros partidos destacados de la fase de grupos.

Entre ellos se encuentra el duelo entre Escocia y Brasil correspondiente al Grupo C, programado para el 24 de junio, así como el enfrentamiento entre Colombia y Portugal del Grupo K, previsto para el 27 de junio.

La actividad en el estadio no se limitará únicamente a la primera ronda. También será escenario de un partido de dieciseisavos de final, un encuentro de cuartos de final y el compromiso por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026.

Estadio de Miami instala lonas para cubrir los patrocinios no autorizados por la FIFA | AP

Cabe destacar que, las autoridades del Estadio también se han visto obligadas a tapar los patrocinios y nombre del estadio debido a que no cumplen con los reglamentos de la FIFA. Todos ellos deberán ser tapados con el logo y nombres de la Copa del Mundo.

Con esta situación, el estadio pasará de llamarse Hard Rock a ser el Estadio Miami al menos durante la duración del certamen veraniego.