¡Fuera Mastantuono! Argentina confirma lista para el Mundial 2026

Listos para defender su corona. La actual campeona, la Selección de Argentina, ya tiene definido los jugadores con los que enfrentará la Copa del Mundo 2026, en la cual tratará de repetir su título. Como era de esperarse, Lionel Messi comanda la convocatoria, en la cual Lionel Scaloni mantuvo la base del equipos se proclamó campeón en Qatar 2022.

Uno de los nombres que trasciende por su ausencia es el de Franco Mastantuono, quien en la Temporada 2025-26 llegó a Real Madrid como fichaje estrella y terminó relegado a la banca merengue. En contraste, está el caso de Nicolás Paz, pieza clave en la campaña histórica en la Serie A del Como 1907, quien de la mano de Cesc Fábregas clasificó por primera vez a Champions League.

Messi en la Copa Mundial Qatar 2022 | IMAGO 7

Messi va por su sexto mundial

A pesar de que el pasado fin de semana se encendieron las alarmas porque salió con molestias de un partido de Inter Miami, Messi se mantuvo inamovible en la lista de Scaloni. El capitán de la Albiceleste sí sufrió fatiga muscular, pero no por ello se perderá el certamen de la FIFA, el cual será el sexto en su carrera después de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Su compañero de equipo, Rodrigo de Paul, también viajará al torneo de Norteamérica 2026, junto con gran parte del plante que se coronó en 2026. Emiliano 'Dibu' Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás Otamendi, que fueron piezas clave hace cuatro años, también están en la convocatoria.

Enzo Fernández, Messi y 'Dibu' Martínez en la Copa Mundial Qatar 2022 | IMAGO 7

Por otra parte, Lautaro Martínez tendrá la oportunidad de reivindicarse, luego de que en Qatar no tuvo su rendimiento óptimo. Dos años más tarde, en la Copa América 2024, 'El Toro' sí fue fundamental para el título de Argentina, por lo que ahora buscará ser protagonista nuevamente. De igual forma, Thiago Almada tratará de sumar más minutos con la Albiceleste.

Mientras que de los jugadores que no estuvieron en Qatar pero que fueron incluidos en esta ocasión, destaca el ya mencionado Nico Paz, así como el portero Juan Musso y Giuliano Simeone, los dos últimos figuras esta temporada con Atlético de Madrid. En el caso del delantero será su primer mundial, siguiendo los pasos de su padre Diego que también tuvo su debut mundialista en Estados Unidos (1994).

Leandro Paredes y 'Dibu' Martínez en la Copa Mundial Qatar 2022 | IMAGO 7

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