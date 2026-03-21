Enner Valencia comanda convocatoria de Ecuador para enfrentar a Marruecos y Países Bajos

La Selección de Ecuador dio a conocer su convocatoria para su mini gira en Fecha FIFA por Europa en donde se medirán a Marruecos y Países, partidos que servirán como preparación de cara a la Copa del Mundo 2026.

Sebastián Beccacece dio a conocer una lista de 34 elementos para viajar al Viejo Continente en donde figura Enner Valencia, el jugador de los Tuzos del Pachuca buscará ganarse el cupo a la próxima justa veraniega de Norteamérica. La lista para amistosos está protagonizada por Angelo Preciado, Félix Torres Piero Hincapié, Willian pacho, Jackson Porozo, Pedro Vite, Alan Minda y Nilson Angulo.

Gol de Enner Valencia con Pachuca en Liga MX I IMAGO7

Pachuca dio conocer que inmediato tras el juego de la Jornada 12 el delantero se concentrará con su Selección: “la Selección de Ecuador, que ha hecho el llamado para el delantero de los Tuzos: Enner Valencia, quien al término de su actividad con Pachuca durante la Jornada 12, deberá reportar con ‘La Tri’ para enfrentar un par de duelos amistosos contra Marruecos y Países Bajos.”

¿Llegará al Mundial 2026?

Enner Valencia se ha convertido en el máximo anotador en Mundiales por la Selección de Ecuador. La primera anotación contra Qatar en la inauguración fue histórica para superar a la marca que ostentaba Agustín Delgado.

El delantero del Pachuca sumó seis anotaciones en justas mundialistas. Con esta cifra de goles superó a Agustín Delgado, quien se quedó con tres. Además que tiene 46 dianas como el máximo goleador en la historia del ‘Tri’.

Enner Valencia festeja un gol con Ecuador | ESPECIAL

¿Quién será el rival de Pachuca antes de la concentración de Enner Valencia?

Pachuca enfrentará a Toluca en uno de los partidos más relevantes de la Jornada 12, con ambos clubes ubicados en la parte alta de la clasificación y con aspiraciones de asegurar su lugar en la Liguilla en el Clausura 2026.

Pachuca llega a la décimo segunda fecha tras dividir unidades con Atlético San Luis. El duelo que prometía ser uno de los más parejos de la jornada cumplió y con creces, donde los potosinos fueron mejores en los primeros 45 minutos y los Tuzos haciendo lo propio en la parte complementaria.

Enner Valencia trata de quitarse la marca de su rival | MEXSPORT