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Futbol

Bayern firma remontada épica ante Mainz: de 3-0 a 3-4 en una noche de locura

Bayern Múnich celebrando una remontada histórica | AFP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:34 - 25 abril 2026
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El Bayern Múnich resucita en el segundo tiempo y firma una remontada histórica en la jornada 31 de la Bundesliga

El fútbol tiene momentos que se sienten irreales y la del Bayern Múnich en casa del Mainz 05 fue exactamente eso. Un partido que parecía sentenciado al descanso terminó convertido en una obra de carácter, orgullo y contundencia Bávara. De estar 3-0 abajo, el gigante alemán se levantó para ganar 3-4 en la jornada 31 de la Bundesliga 2025-2026.

Un Mainz perfecto que hizo soñar

El inicio fue un vendaval del Mainz. Apenas al minuto 15, Dominik Kohr abrió el marcador con autoridad, encendiendo el MEWA Arena.

La presión local no se detuvo y al 29’, Paul Nebel amplió la ventaja con un gol que ya comenzaba a sorprender a propios y extraños.

Pero lo mejor —o lo peor para el Bayern— llegó justo antes del descanso: Sheraldo Becker firmó el 3-0 en tiempo añadido (45+2), desatando la euforia total.

El campeón lucía irreconocible, sin reacción, sin respuestas; los bávaros fueron completamente superados.

Jugadores del Bayern frustrados contra el Mainz 05 | AFP

La reacción bávara que cambió todo

La parte complementaria fue otra historia. El Bayern sacó todo el poderío ofensivo que se le caracteriza y se le ha visto toda la temporada.

Al 53’, Nicolas Jackson descontó y encendió la chispa de la remontada.

El Bayern comenzó a empujar, a someter… y al 73’, Michael Olise acercó a los suyos con el 3-2, metiendo presión total al Mainz.

La avalancha no se detuvo: al minuto 80, Jamal Musiala empató el partido (3-3) y silenció por completo el estadio.

Era el momento de creer y el Bayern lo hizo más adelante en el partido.

Jamal Musiala celebrando su gol ante el Mainz 05 | AP

Kane firma una remontada inolvidable

Cuando el partido parecía destinado a un empate espectacular, apareció el hombre de los goles importantes: Harry Kane.

Al minuto 83, el delantero inglés marcó el 3-4 definitivo, completando una remontada que parecía imposible.

El Bayern pasó de la humillación al heroísmo en menos de 40 minutos, demostrando por qué domina el futbol alemán incluso en los escenarios más adversos.

Una noche que no solo suma tres puntos, sino que reafirma una identidad: la de un equipo que nunca se rinde.

Harry Kane firma una remontada histórica para el Bayern | AP
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