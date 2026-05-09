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Futbol

Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Cruz Azul vs Atlas Cuartos de Final Vuelta Clausura 2026?

Liga MX: ¿cuándo y dónde Cruz Azul vs Atlas Cuartos de Final Vuelta Clausura 2026? | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 21:10 - 08 mayo 2026
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Los Rojinegros buscarán remontar en el Estadio Azteca a una Máquina con aspiraciones de título

Cruz Azul y Atlas se enfrentarán en un apasionante duelo correspondiente a la Liguilla de la Liga MX en el Clausura 2026. El encuentro está programado para el sábado 10 de mayo de 2026 a las 21:15 horas. Este partido promete ser un duelo de alto voltaje entre dos equipos con aspiraciones importantes en el torneo mexicano.

Cruz Azul llega a este encuentro con un buen momento de forma, habiendo conseguido dos victorias y tres empates en sus últimos cinco partidos. Los cementeros vencieron precisamente a Atlas (2:3) el 3 de mayo de 2026, y golearon a Necaxa (4:1) el 27 de abril. Además, empataron contra Querétaro (1:1) el 22 de abril, contra Tijuana (1:1) el 18 de abril y frente a Los Angeles FC (1:1) el 15 de abril en la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Christian Ebere en celebración con Cruz Azul contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT
Christian Ebere en celebración con Cruz Azul contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT

Por su parte, Atlas ha tenido resultados mixtos, con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los rojinegros perdieron ante Cruz Azul (2:3) el 3 de mayo, pero vencieron al América (0:1) el 26 de abril y a Santos Laguna (0:1) el 19 de abril. También empataron contra Tigres (0:0) el 23 de abril y frente a Monterrey (0:0) el 12 de abril.

El historial reciente entre ambos equipos favorece ligeramente a Cruz Azul. En sus últimos cinco enfrentamientos, La Máquina ha conseguido dos victorias, mientras que Atlas no ha podido ganar ninguno, registrándose tres empates. El encuentro más reciente entre ambos se disputó hace apenas una semana, el 3 de mayo de 2026, con victoria para Cruz Azul por 3-2 en casa de Atlas. Anteriormente, el 14 de enero de 2026, Cruz Azul venció 2-0 a Atlas. Los otros tres enfrentamientos terminaron en empate: 3-3 el 20 de julio de 2025, 1-1 el 12 de enero de 2025 y 2-2 el 7 de noviembre de 2024, todos en la Liga MX.

Aldo Rocha, jugador de Atlas | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver Cruz Azul vs Atlas

  • Fecha: Sábado 9 de mayo de 2026

  • Lugar: Estadio Banorte, Ciudad de México

  • Horario: 21:15 horas (tiempo del centro de México)

  • Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX

Carlos Rotondi, jugador de Cruz Azul | IMAGO7
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